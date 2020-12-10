 

Предсказана судьба Белоруссии без Лукашенко: Власть олигархов и передел собственности

10.12.2020, 0:24, Разное

Отставка Лукашенко приведет к формированию в Белоруссии олигархических кланов – страна станет похожа на Украину или Молдавию, прогнозирует эксперт. Он предсказывает масштабный передел собственности и борьбу крупного бизнеса за влияние на политическую систему.

Вместе с конкурирующими олигархическими кланами появятся обслуживающие их СМИ, считает Шимов. Новые политические партии будут отстаивать лишь интересы крупного бизнеса, уверен эксперт.

Отставка Лукашенко и превращение Белоруссии в “олигархическую республику” не сулит простым людям ничего хорошего, рассуждает политолог. Он прогнозирует увеличение социального расслоения: благополучно будут жить только столица и ее окрестности, а провинция – пустеть и нищать.

Что касается гражданской войны в случае отставки Лукашенко, то такой сценарий эксперт считает маловероятным. Белорусское общество по сравнению с украински однородно, да и темперамент у граждан страны не тот, объяснил Шимов.

Лукашенко создал в Белоруссии модель, где значительная часть экономики принадлежит государству. Это касается крупных производств, добывающей отрасли.

Сам белорусский лидер обещал, что при нем олигархов в стране не будет. По его словам, крупный бизнес не оказывает влияния на политику государства. “У нас очень жестокая система борьбы с коррупцией, суровая система”, – сказал Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



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