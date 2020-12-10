Требование Техаса об отмене итогов выборов поддержали 17 штатов

10.12.2020, 0:14, Новости дня

Представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, информирует Reuters.

Речь в иске генпрокурора Техаса шла о Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, передает ТАСС.

Ранее Генпрокурор Техаса Кен Пакстон призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в четырех штатах, где победителем признали Джозефа Байдена. По мнению Пакстона, «эти четыре штата воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года».

В среду Верховный суд США отклонил иск республиканцев о пересмотре итогов выборов в Пенсильвании. В понедельник федеральные окружные суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах. Ранее глава Джорджии Брайан Кемп отказался созывать заседание местного законодательного собрания по требованию Трампа.

Напомним, в конце ноября Трамп сообщил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. При этом глава американской администрации сообщил о выявлении фактов массового мошенничества в ходе всеобщих выборов и сравнил США со страной третьего мира.

Ранее глава Белого дома выражал уверенность, что Демократическая партия проиграла на американских выборах вопреки всем предпринятым в ходе голосования махинациям. Он также обещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов. Глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.