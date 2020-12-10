Петербург у последней черты

10.12.2020, 0:12, Разное

Сдавая позиции коронавирусу, Смольный топит бизнес запретами, но не жалеет млн на развитие туризма.

В 2019-м Петербург принял на новогодние праздники свыше полумиллиона гостей, потративших на берегах Невы около 1,8 млрд руб. Этой зимой турист для культурной столицы — источник заразы, а не прибыли. «Мы снижаем туристическую привлекательность города и говорим: не надо к нам приезжать в этом году», — пояснил вице-губернатор Евгений Елин. Да не больно кому и хотелось проводить каникулы в городе закрытых музеев и театров, кафе и ресторанов. Введенные губернатором Александром Бегловым дополнительные ограничения вызвали массовые аннуляции туров в Петербург, констатирует Российский союз туриндустрии.

Но заявленный курс на снижение туристической привлекательности не мешает Смольному продолжать финансирование мероприятий, направленных на повышение этой самой привлекательности. Заказчиком выступает ГБУ «Конгрессно-выставочный центр» — и, судя по масштабу проводимых им тендеров, никакой коронавирус не мешает этому учреждению лепить имидж Петербурга как мировой столицы гостеприимства.

В конце ноября, когда Петербург вышел на рекордные за всю пандемию показатели по выявленным заражениям, центр заключил контракт на 19,9 млн (с единственным участником — ООО «Интермедиасалон»). Срок исполнения — до 15 декабря с.г.

В графе «цель оказания услуг» значится «позиционирование Санкт-Петербурга как привлекательной и гостеприимной туристской дестинации».

Достичь этой цели предлагается за счет создания телевизионной программы (хронометраж — до 5 минут), анонсирующего ее видеоролика (15 секунд), имиджевого информационного ролика (30 секунд), переведя их на 12, 9 и 5 языков соответственно и разместив в эфире международного новостного телеканала. Плюс — производство и размещение там же слайд-шоу о Петербурге (25 секунд). Выбор телеканала представляется предопределенным заложенными в ТЗ критериями, среди них — трансляция на территории не менее 150 государств, охват аудитории в месяц не менее 125 млн человек, вещание не менее чем на 9 языках.

Собственно, телеканалу и достанется львиная доля стоимости контракта: так, размещение телепрограммы (15 выходов в течение недели) оценили в 4,6 млн, а двух анонсирующих ее баннеров на сайте телеканала — в 0,8 млн.

Не поскупились и на вознаграждение исполнителю за написание статьи с изложением содержания телепрограммы: 0,6 млн. А за ее размещение на сайте телеканала заплатят 0,9 млн.

1 декабря КВЦ заключил с ООО «КонкордБизнесСервис» (входит в ГК «Конкорд») контракт на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Практическая конференция MICE-отрасли «День MICE» (9,1 млн). Оно призвано послужить «продвижению Санкт-Петербурга как центра делового туризма мирового уровня и повышению его привлекательности в конгрессно-выставочной отрасли». И обсудив аспекты «организации онлайн-площадки для взаимодействия и сотрудничества профессионалов из области делового туризма и MICE-индустрии в условиях пандемии COVID-19».

При этом саму конференцию намерены провести 18 декабря не только в онлайн-, но и офлайн-форматах — на двух площадках, в Москве и Петербурге. В первопрестольной количество очных участников должно быть, согласно ТЗ, не менее 150 человек, в Северной столице — не менее 50 человек. Но оно может быть изменено в зависимости от эпидемиологической ситуации. Тем не менее для мероприятия надлежит в обоих городах арендовать площадки в ресторанно-гостиничных комплексах категории не ниже 4 звезд. В Москве — за 0,9 млн, а в Петербурге — за 0,6 млн. Мало того, «вся мебель, используемая для оборудования площадки, должна быть новой», «с покрытием под кожу, белого цвета». На ее закупку закладывается 0,8 млн. И еще свыше 1 млн — на техническое оснащение обеих площадок (видеостена, плазменные панели, комплекты звукоусиления, ноутбуки и пр.).

Для сравнения — оснащенный всем необходимым конференц-зал на 200 человек в одном из лучших петербургских отелей можно арендовать на день за 95 тысяч.

3 декабря КВЦ заключает еще один контракт — на проведение до 16 декабря «Делового форума-презентации туристских и конгрессно-выставочных возможностей Санкт-Петербурга». Формат проведения — гибридный, количество очных участников — до 50 человек. Цена контракта — 6,8 млн.

Демонстрировать возможности Петербурга надо почему-то тоже в Москве, снова арендуя помещение — за 0,4 млн, и закладывая на обеспечение онлайн-трансляции почти миллион.

За один рабочий день пара ведущих офлайн-конференции получает по 59 тыс., два модератора для работы с чатом — по 24 тыс., два администратора — по 35 тыс., куратор проекта — 147 тыс., а «служба заботы о гостях и спикерах» обходится в 251 тысячу.

В целом, только за неделю — с 27 ноября по 3 декабря, контрактов на продвижение туристической привлекательности Петербурга заключили почти на 45 млн.

Тем временем руководители свыше тысячи городских предприятий, обеспечивающих жизнь туристической сферы, посылают Александру Беглову коллективный сигнал SOS.

ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА БИЗНЕСМЕНОВ — ГУБЕРНАТОРУ БЕГЛОВУ

«У малого бизнеса нет льгот на аренду, на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. Нечем платить зарплаты, сегмент не восстановился после первого локдауна, 40% предприятий так и не начали работу, а новые ограничения уже убивают малые предприятия общепита, так как выручка в декабре обычно перекрывает достаточно пустой для этого сегмента январь. Длительное время, ценой колоссальных затрат, добросовестные предприниматели выполняют все санитарные меры, рекомендуемые Роспотребнадзором и Администрацией Санкт-Петербурга. Большинство заведений стали гораздо безопаснее любой районной поликлиники.

Получается, что QR-коды, участие в программе Safe Travels не играют никакой роли. Все требования бизнес выполнил, но все равно оказался закрыт.

Объявляя локальные ограничения/закрытия на несколько недель, Вы не предлагаете одновременно мер поддержки предпринимателям,

в то время как потери по сравнению с прошлым годом в каждом отдельном предприятии составляют до 95% оборота. Кто компенсирует предприятиям эти деньги?»

Источник: Открытое письмо Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг

Авторы обращения потребовали вернуться к диалогу с бизнесом и в 5-дневный срок пересмотреть постановление о дополнительных ограничениях, отменив полный запрет на работу общепита (как минимум — для ресторанов и кафе при отелях), разрешить экскурсионные автобусные перевозки турфирмам, имеющим QR-код и сертификат Safe Travels, смягчить ограничения по деятельности театров, музеев, выставочных и концертных площадок. Также предлагается рассматривать убытки второй волны пандемии, понесенные из-за ограничений, в сравнении с прошлыми периодами (базовым считать 2019 год). И при падении оборота более чем на 30% компенсировать предпринимателям разницу из бюджета.

«В противном случае (говорится в письме) это приведет к окончательному закрытию тысяч предприятий и, как следствие, росту безработицы». Согласно отчетам комитета по туризму, в высокий сезон в индустрии гостеприимства и смежных отраслях Петербурга занято около 500 тысяч человек.

Отчаявшиеся бизнесмены запустили флешмоб «Скоро сдуюсь» — посетителям ресторанов предлагается надуть воздушный шарик с такой надписью и сделать пост в соцсетях с тем же хэштегом.

Кроме того, около 200 кафе, баров и ресторанов выразили готовность продолжать работу в праздничные дни, вопреки ограничениям (им, напомним, полностью запрещена работа с 30 декабря по 3 января). «Отказников» объединил проект «Карта сопротивления» — на ней отмечены заведения, не признающие последней редакции постановления № 121 петербургских властей.

«Если все сдадутся, будут соблюдать постановление № 121, то умрет, по грубым подсчетам, 5000 заведений, без работы останутся более 100 тысяч человек, бюджет города потеряет миллиарды, — говорится на сайте проекта. — А дальше пойдет эффект домино, пострадают компании, которые обеспечивают работу общепита: фермеры, транспортные, снабженцы, поставщики хозяйственных товаров и многие другие».

По словам создателей сайта, мотивация владельцев заведений-отказников проста: они уже мертвы, если подчинятся запрету, если не подчинятся — есть шанс выжить.

Вице-губернатор Елин на вопрос «Фонтанки» о возможных компенсациях для бизнеса, ответил весьма цинично: «Есть оставшиеся 360 дней. На каждый чих не наздравствуешься».

При этом в пандемию Смольный не скупился на дорогостоящие шоу, в том числе проводимые без зрителей — например, концерт ко Дню ВМФ (за 30 млн) или декабрьское световое представление на Дворцовой по случаю дня рождения Эрмитажа (45 млн). А теперь вот вовсю готовится к широкой Рождественской ярмарке (еще 45 млн) — ей без людей никак.

РПЦ, кстати, вовсе не собирается оправдывать высказанных руководством Петербурга надежд на «понимание». «Мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — пояснил в эфире «России 24» председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Что до спортивных мероприятий, то их вроде как обставили всяческими запретами, но четкого единого для всех порядка нет, чиновникам оставлено поле для маневров по собственному усмотрению.

Фото: РИА Новости

С 4 декабря распоряжением губернатора Петербурга полномочия по проведению спортивных матчей с более полусотней болельщиков переданы региональному управлению Роспотребнадзора. Ведомство, оштрафовавшее Ледовый дворец за концерт Басты на 480 тыс., разрешило хоккейному клубу СКА (вице-президент клуба — Роман Ротенберг) провести там же 7 декабря матч с рижским «Динамо» с допуском зрителей.

В то же время волейбольному «Зениту» пришлось играть с «Белогорьем» (на «СИБУР-арене») без болельщиков, а на футбольный матч «Зенита» с «Уралом» (на «Газпром-арене») допустили только обладателей абонементов в ложи и центральные вип-секторы.

До последнего власти города не решались брать на себя ответственность за перевод школьников на дистанционное обучение, оставляя право такого выбора за родителями. На удаленку классы отправлялись в случае карантина по ковиду и ОРВИ. И за последнюю неделю их число удвоилось, достигнув почти 400. По тем же причинам закрыты 12 групп в 10 детских садах, на больничный ушли без малого полторы тысячи школьных учителей и свыше 300 сотрудников детсадов.

В понедельник Александр Беглов заявил, что не исключает перевода средних и старших классов на дистанционный режим, а также продления для них зимних каникул. Выступая в эфире «Радио России», губернатор признал, что «для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна».

«Больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, врачи на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники стали марафоном передачи коронавируса. До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом, дальше — красная черта, за которой отмена оказания плановой помощи в городских стационарах и перевод всех клиник в инфекционный режим», — подытожил градоначальник.

Уповает губернатор только на вакцинацию, которая должна стартовать в январе, когда в Петербург поступит до полумиллиона доз для социальных работников, медиков и учителей.

На самостоятельные адекватные действия руководства города, похоже, не надеется уже никто.

Татьяна Лиханова

«Новая в Петербурге»