 

Ширвиндта выписали из больницы, где он лечился от коронавируса

10.12.2020, 0:08, Новости дня

Российского актера, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта, которого в конце ноября госпитализировали с коронавирусом, выписали из больницы. Об этом в комментарии “РИА Новости” сообщил директор театра Мамед Агаев.

Он сказал, что говорил с актером в момент, когда тот с выпиской шел к автомобилю, чтобы ехать домой.

По словам Агаева, некоторое время Ширвиндт будет находиться дома на карантине.

В больнице Ширвинд написал письмо для СМИ, в котором заявил, что пандемия коронавируса – это не чья-то провокация. “Идет генеральная репетиция апокалипсиса”, – сказал он о пандемии.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. С 2000 года и по сегодняшний день является художественным руководителем театра сатиры. Всего за свою театральную карьеру он сыграл более полусотни ролей, поставил около 20 спектаклей.

В кино сыграл более чем в 40 фильмах, в том числе в “Стариках-разбойниках” (1971), “Иронии судьбы” (1975), “Двенадцати стульях” (1976), “Трое в лодке, не считая собаки” (1979), “Вокзале для двоих” (1982) и др.

Ширвиндт находится в базе “Миротворца” из-за незаконной гастрольной деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Умер кардинал Римско-католической церкви Украины Яворский

28.06 / Макрон поедет к Путину на переговоры по безопасности, региональным конфликтам и климату

04.12 / ФСБ РФ сообщила о перестрелке на границе с Украиной, один человек убит

24.08 / Twitter отметил пост Трампа о COVID-19 специальным предупреждением

25.06 / Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

12.07 / В Москве выписали 465 пациентов после лечения от коронавируса

05.09 / Грузия связала кибератаку на лабораторию Лугара с ситуацией вокруг Навального

29.10 / Пуск новой российской противоракеты показали на видео

10.11 / Кого бы ни выбрали в США, «постзападную эпоху» не остановит ни один президент

20.07 / Новый глава НБУ заверил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска