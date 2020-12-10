Ширвиндта выписали из больницы, где он лечился от коронавируса

10.12.2020, 0:08, Новости дня

Российского актера, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта, которого в конце ноября госпитализировали с коронавирусом, выписали из больницы. Об этом в комментарии “РИА Новости” сообщил директор театра Мамед Агаев.

Он сказал, что говорил с актером в момент, когда тот с выпиской шел к автомобилю, чтобы ехать домой.

По словам Агаева, некоторое время Ширвиндт будет находиться дома на карантине.

В больнице Ширвинд написал письмо для СМИ, в котором заявил, что пандемия коронавируса – это не чья-то провокация. “Идет генеральная репетиция апокалипсиса”, – сказал он о пандемии.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. С 2000 года и по сегодняшний день является художественным руководителем театра сатиры. Всего за свою театральную карьеру он сыграл более полусотни ролей, поставил около 20 спектаклей.

В кино сыграл более чем в 40 фильмах, в том числе в “Стариках-разбойниках” (1971), “Иронии судьбы” (1975), “Двенадцати стульях” (1976), “Трое в лодке, не считая собаки” (1979), “Вокзале для двоих” (1982) и др.

Ширвиндт находится в базе “Миротворца” из-за незаконной гастрольной деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма.