С момента введения автофиксации нарушений ПДД украинцы заплатили почти 173 млн грн штрафов

10.12.2020, 0:08, Новости дня

По состоянию на 1 декабря 2020 года с момента введения в Украине автофиксации нарушений правил дорожного движения водители заплатили 172,6 млн грн штрафов. Эту информацию “Телеграфу” предоставили в Государственной казначейской службе.

Если водители оплачивают штраф в течение 10 дней, они платят половину суммы штрафа. Однако Госказначейство не владеет информацией по досрочной оплате.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых “фантомных патрулей”.

За пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, об этом 25 ноября заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.