 

С момента введения автофиксации нарушений ПДД украинцы заплатили почти 173 млн грн штрафов

10.12.2020, 0:08, Новости дня

По состоянию на 1 декабря 2020 года с момента введения в Украине автофиксации нарушений правил дорожного движения водители заплатили 172,6 млн грн штрафов. Эту информацию “Телеграфу” предоставили в Государственной казначейской службе.

Если водители оплачивают штраф в течение 10 дней, они платят половину суммы штрафа. Однако Госказначейство не владеет информацией по досрочной оплате.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых “фантомных патрулей”.

За пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, об этом 25 ноября заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Путин запустил движение по трассе «Таврида»

26.06 / Песков оценил реакцию Японии на российскую геологоразведку около Курил

30.10 / Требовал $200 тыс. взятки. ГБР задержало одного из руководителей фискальной службы Украины

18.09 / Лидер Косово наградил Трампа

02.07 / S7 отреагировала на сообщения о сближении самолетов над Ростовом-на-Дону

14.07 / Бэнкси нарисовал в метро чихающих крыс

24.08 / Новейшие автономные глубоководные аппараты заинтересовали ВМФ России

02.12 / Лукашенко заявил, что НАТО создает военную группировку для захвата Западной Беларуси

24.10 / Армянский президент оценил роль РФ в урегулировании конфликта в Карабахе

27.08 / Neues Deutschland – немецкая «политика переворотов» несёт Восточной Европе один лишь вред

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска