 

Иисус Христос был инопланетянином, а Вифлеемская звезда – космическим кораблем

10.12.2020, 6:55, Разное

Уфолог Ричард Лоуренс из Великобритании рассказал изданию My London «всю правду» о Рождестве.

Он утверждает, что Иисус Христос на самом деле был инопланетянином. А Вифлеемская звезда, загадочное небесное явление, в котором волхвы усмотрели весть о рождении «царя Иудейского», на самом деле была космическим кораблем пришельцев.

Лондонский эксперт по НЛО подчеркивает, что сама Библия подтверждает его смелую теорию.

– Согласно Библии, Вифлеемскую звезду видели три мудреца, которых можно считать очень надежными свидетелями. Она привела их к определенному месту. Это не могла быть звезда, поскольку они не двигаются. А метеориты не могут парить в небе, — заявил он.

Автор 11 книг, считающийся «гуру по вопросам НЛО» и занимающий должность исполнительного секретаря религиозного движения Эфирийское общество, уточняет, что Иисус Христос был не столько инопланетянином (хотя его можно назвать и так), сколько «великим космическим разумом». По утверждению Лоуренса, явился он с Венеры.

Ричард Лоуренс и его общество уверены, что наряду с Иисусом внеземными существами были также Будда, Ганди и Софокл. Все они были посланы на Землю, чтобы помочь человечеству.

Кроме того, по словам Лоуренса, Рождество следует отмечать не зимой, а 15 марта. Таково было некогда откровение основателю общества Джорджу Кингу еще в 1950-х годах. Кроме того, на это опять же указывается в Библии.

– Пастухи, которые упоминаются в Библии, как „присматривающие за своими стадами ночью“, не могли этого делать 25 декабря. Это было весной, — заявил Лоуренс.



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