Клад, который просился в руки, но так и не был взят

10.12.2020, 7:31, Разное

Эту весьма необычную историю рассказала жительница Днепропетровска, пенсионерка Анна Васильевна Ляхова.

Во время войны ее семья, которая, кроме маленькой Ани, состояла из матери и сестры, была эвакуирована из Украины и некоторое время жила в Тюменской области. После Победы все трое вернулись домой; Ане было тогда восемь лет.

Запустение

Оказавшись вновь в своей родной деревне Новоселовке, мать и дочери увидели страшную картину. Все избы были заброшены, подворья и огороды заросли бурьяном. Но что было делать? Люди понемногу начали обживаться на прежнем месте: отвоевывали землю у сорняков, помогали, чем могли, друг другу – словом, учились заново жить…

Однажды утром Анина мама, встав пораньше, выпалывала в огороде бурьян. Девочки еще спали. Неожиданно Аня услышала истошный крик матери и в испуге проснулась. Ворвавшись в дом, женщина громко закричала: Просыпайтесь, скорее просыпайтесь!

Наспех одевшись, сестры выскочили на улицу, однако ничего страшного не увидели.

Загадочный ребенок в траве

Немного придя в себя, мать рассказала девочкам, что случилось. Задумавшись, она зашла в самую гущу бурьяна и принялась рубить его тяпкой. Вдруг женщина совсем рядом услышала детский плач и бросилась в ту сторону. Навстречу ей из травы выполз ребенок.

По виду ему было года два, заплаканный, взлохмаченный, весь грязный и до невероятности сопливый: из носа так и текло зеленым ручьем. Он протягивал к женщине руки, и при этом в горле у него что-то хрипело. Перепугавшись, мать со всех ног бросилась в хату за моральной подмогой…

Раз десять девочки с матерью тщательно обыскали весь огород, но так и не нашли никакого ребенка. В конце концов дети решили, что их матери просто что-то померещилось. Да и сама женщина уже уверовала в это.

Это был знак, что в руки вам идет клад

Но тут на шум к ним во двор прибежала соседка и, узнав, что случилось, покачала головой: Ох, Таня, какое же ты счастье упустила! Ведь это клад был! Какой клад? – опешила мать. Да самый настоящий! Он до тебя пришел, потянулся. Тебе бы его на руки взять или хоть сопельки вытереть!.. А ты вон сбежала. Теперь этот клад опять в землю ушел.

Мать и дочери очень удивились, не зная, как отнестись к словам соседки. Но спустя какое-то время они узнали, что в народе бытует такое поверье: некоторые люди, пряча в землю большие клады, заговаривали их, то есть определяли день и час, когда их сокровища выйдут из земли, чтобы ими воспользовались. Вполне возможно, что грязный, сопливый ребенок, который внезапно появился и бесследно потом исчез, и в самом деле сулил Аниной семье богатство. Да, видно, не суждены им были золотые горы…