 

Впервые за 2 года: известный экономист Делягин предрек рекордный обвал доллара

09.12.2020, 23:30, Разное

Экономист Михаил Делягин заявил, что в ближайшем будущем произойдет падение мировой валюты. В частности, доллар может обвалиться на 30 процентов, то есть до 55 рублей. Это может произойти впервые за два года. Обвал валют спровоцирован мировым кризисом, который ранее прогнозировала ООН.

Также изменения связаны с недавними президенткими выборами в США. Как рассказал Михаил Делягин в эфире “Радио АВРОРА”, после избрания президентом Байдена в Америке начались волнения, что не может не повлиять на обвал валют.

Беспорядки, которые сейчас творятся в США, вполне вероятно могут вызвать изменения ситуации на валютных рынках. Помимо всего этого, не миновать печати большого количества денег, что приведет к обесцениванию доллара.

Такого же мнения придерживается и экономист Михаил Хазин. Он заявил, что рубль вернется к своему прежнему курсу, то есть около 45 рублей к доллару. Поэтому обвала валют, скорее всего, не миновать.

Примечательно, что такие неблагоприятные для США новости не касаются Еврозоны. Эта валюта по-прежнему может сохранить свои позиции.

Напомним, сейчас курс доллара США составляет 73,6 рубля. В последний раз он обваливался до отметки в 55 рублей в 2018 году.



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