Володин: Запрет пропаганды веселящего газа спасет жизнь и здоровье граждан

09.12.2020, 23:30, Разное

Законопроекты запрещают пропаганду употребления закиси азота – веселящего газа, а также его сбыт по назначению. Сегодня он активно используется в ночных клубах и на дискотеках как средство развлечения, сказал спикер.

“Это стало возможным из-за пробела в законодательстве – отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению”, – приводит слова Володина сайт нижней палаты.

Однако специалисты предупреждают, что влияние веселящего газа сравнимо с легкими наркотиками. Бесконтрольное употребление закиси азота может привести к смерти, сказал спикер.

Нередко жертвами становятся молодые люди. “Ситуацию со свободным доступом граждан к такому опасному веществу необходимо пресечь, поэтому мы сегодня приняли эти законопроекты в первом чтении”, – заключил председатель нижней палаты.