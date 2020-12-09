Россиян предупредили об аномальных холодах

09.12.2020, 23:20, Новости дня

В ближайшие дни в регионы Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкию придет аномально холодная погода, температура опустится ниже нормы на девять градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на девять градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам Вильфанда, аномальный холод будет наблюдаться в Астраханской и Волгоградской областях и Калмыкии. Там температура установится ниже нормы на девять градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что осень 2020 года стала самой теплой в РФ за всю историю метеонаблюдений. При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве мягкую, теплую и умеренно снежную зиму, присущую скандинавским странам.