В 2020 году в Украине выявили более 14 тыс. коррупционных правонарушений – Нацполиция

09.12.2020, 23:14, Новости дня

С начала 2020 года правоохранители выявили в Украине более 14 тыс. коррупционных правонарушений, сообщили о подозрении 2821 чиновнику. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В течение 10 месяцев на рассмотрение суда с обвинительным актом полиция направила уголовные производства по совершенным 3180 коррупционным правонарушениям. Из них 176 были совершены в составе организованной группы. Сумма ущерба составляет более 2 млрд грн. Уже обеспечено возмещение ущерба на сумму 774,5 млн грн, сказано в релизе.

563 уголовных коррупционных нарушения, расследование по которым уже завершено, были совершены в бюджетной сфере. 224 коррупционных правонарушения – в финансово-кредитной системе, 109 – в сфере земельных отношений, 77 – в банковской системе, 76 – в сфере транспорта, 62 – в сфере здравоохранения.

“В течение 10 месяцев органами Национальной полиции зарегистрировано 2788 фактов, связанных со взяточничеством. Из них 710 – получение неправомерной выгоды. О подозрении сообщено 1366 лицам”, – сообщили в НПУ.

Инфографика: npu.gov.ua

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которую она озвучила 9 декабря, ежедневно в Украине выявляют в среднем 44 коррупционных правонарушения.