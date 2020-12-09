 

В 2020 году в Украине выявили более 14 тыс. коррупционных правонарушений – Нацполиция

09.12.2020, 23:14, Новости дня

С начала 2020 года правоохранители выявили в Украине более 14 тыс. коррупционных правонарушений, сообщили о подозрении 2821 чиновнику. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В течение 10 месяцев на рассмотрение суда с обвинительным актом полиция направила уголовные производства по совершенным 3180 коррупционным правонарушениям. Из них 176 были совершены в составе организованной группы. Сумма ущерба составляет более 2 млрд грн. Уже обеспечено возмещение ущерба на сумму 774,5 млн грн, сказано в релизе.

563 уголовных коррупционных нарушения, расследование по которым уже завершено, были совершены в бюджетной сфере. 224 коррупционных правонарушения – в финансово-кредитной системе, 109 – в сфере земельных отношений, 77 – в банковской системе, 76 – в сфере транспорта, 62 – в сфере здравоохранения.

“В течение 10 месяцев органами Национальной полиции зарегистрировано 2788 фактов, связанных со взяточничеством. Из них 710 – получение неправомерной выгоды. О подозрении сообщено 1366 лицам”, – сообщили в НПУ.

Инфографика: npu.gov.ua

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которую она озвучила 9 декабря, ежедневно в Украине выявляют в среднем 44 коррупционных правонарушения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Семья Мадуро решила принять участие в испытаниях российской вакцины

02.12 / Для жителя Перми обычные макароны стали источником творческого вдохновения

27.06 / Найдены самые северные позиции советской артиллерии времен ВОВ

17.10 / Инфекционист оценил влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу

29.06 / «Хотят предстать в лучшем свете» – Грета Тунберг раскритиковала политиков за селфи с ней

02.07 / Уже сотни пострадавших: есть ли управа на борщевик?

02.10 / Трамп велел мешать проектам РФ в МВФ

25.09 / В Киевской области объявили розыск пяти школьников из центра социально-психологической реабилитации

03.10 / Анкара назвала Турцию и Азербайджан одним народом

18.10 / В мире: Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска