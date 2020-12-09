 

Проверяющее вакцины от COVID-19 Европейское агентство по лекарствам подверглось кибератаке

09.12.2020, 23:14, Новости дня

Европейское агентство по лекарственным средствам, которое в том числе занимается сертификацией вакцин от коронавируса, подверглось кибератаке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба организации.

“Европейское агентство лекарственных средств стало объектом кибератаки. Агентство быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими структурами”, – говорится в сообщении.

Никаких подробностей агентство не сообщило. Идет расследование.

Агентство по лекарственным средствам ЕС сейчас является органом, отвечающим в том числе за изучение в ЕС данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, оно также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке Евросоюза.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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