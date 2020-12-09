Подозреваемого в подкупе главы Фонда госимущества Украины арестовали с правом внесения залога

09.12.2020, 23:14, Новости дня

10 декабря суд арестовал до 5 февраля 2021 года бывшего чиновника “Николаевоблэнерго”, который пытался дать взятку главе Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,8 млн грн”, – отметили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2919988208104343

9 декабря Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что бывший сотрудник акционерного общества “Николаевоблэнерго” предложил Сенниченко $100 тыс. за назначение на должность главы правления “Николаевоблэнерго”. Экс-чиновника задержали при передаче первой части взятки.

В январе Сенниченко предлагали $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО “Одесский припортовый завод” (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. НАБУ тогда задержало причастных.

В июле еще один мужчина пытался “купить” у Сенниченко две должности за $800 тыс. и тоже был задержан.

Расследование по этим двум попыткам дать взятку главе ФГИ завершены.