“Продвижения в переговорах с Россией нет совсем”. Кравчук заявил, что Украина работает над планом Б по Донбассу

09.12.2020, 23:14, Новости дня

Альтернативного плана по урегулированию ситуации на Донбассе еще нет, но работа над документом ведется. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук заявил в эфире канала “Украина 24” 9 декабря.

Он отметил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил о подготовке СНБО решения по ситуации на Донбассе.

“Это и есть, на мой взгляд, план Б. Но обсуждать его я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. А во-вторых, это не вопрос Трехсторонней контактной группы. Мы берем в работу то, что решается на уровне государства, на уровне нормандского формата и работаем именно в этом контексте”, – сказал Кравчук.

Первый президент сказал, что Украина “делает и будет делать все”, чтобы работал нормандский формат и ТКГ.

“Украина была и остается приверженцем именно такой концепции. Но мы реалисты и видим, что Украина выполняет договоренности, которые были приняты 9 декабря 2019 года, а та сторона блокирует. Мы проводим заседания ТКГ в формате видеоконференции: никаких движений Россия не делает, чтобы убрать с дороги разные преграды, а наоборот – создает их для нас. Мы говорим часами о разных вещах, а продвижения вперед совсем никакого нет. Россия не делает вообще ничего для того, чтобы убрать препятствия с нашей дороги. Она наоборот создает их для нашей стороны”, – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что “вечно” так продолжаться не должно.

“Если и дальше будет такая формула работы, которую предлагает Россия, мы должны искать другие формы влияния, чтобы [реализовать] главное наше задание – реальный мир на Донбассе”, – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

Данилов говорил, что решение по поводу плана урегулирования ситуации на востоке Украины политико-дипломатическим путем, срок действия которого истекает 9 декабря, будет принимать президент страны Владимир Зеленский

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил сегодня о “существенном изменении” ситуации на Донбассе за последний год. По его словам, Зеленский отказался от плана Б по урегулированию конфликта.

“Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты”, – сказал Подоляк.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский уверен, что войну удастся завершить за время его каденции.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Как объяснял вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, Зеленский сказал, что дает себе год на реализацию сценария, прописанного в Минских соглашениях.

Если урегулировать конфликт на Донбассе не удастся с помощью переговоров в Минске, Украина “будет менять тактику”, заявил президент. В декабре 2019-го Зеленский сказал, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это “стена”, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а “что-то другое”, отметил он.

В ноябре 2020 года спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович “неофициально” рассказал, что ключевая идея плана Б – введение миротворцев на временно оккупированные территории.