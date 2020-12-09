 

«Я — краса»! – Личное мнение

09.12.2020, 23:00, Разное

С удивлением смотрела на новую «Красу России — 2020». Кто-то скажет, каков год — такая и красота.

Алина Шпак — действительно очень красивая. Короткие ножки, вся несуразная, лицо — как у Собчак:


Фото: Соцсети

Я «Краса России 2020» Санкт-Петербург, пишет Алина. Глядя на неё, хочется поправить женщину: вот так ужас. Если ты — краса, то что же в вашем Петербурге с остальными? Я предполагаю, другие красавицы, наверное, были в масках.

Алина Шпак, как оказалось, не только красавица, но и умница. Учит похудеть — дыши, говорит, и худей!

Полностью методика мадам Шпак звучит следующим образом: «Ешь, Пей, Дыши, Худей».

Ну, а что? По-моему, замечательно. Тысячи дур легко заплатят Шпак за такой фитнес-марафон, чтобы пожрать-выпить и… И похудеть! Ну, а то, что результата не будет, это не главное. Главное ж, не победа, а участие в приятном деле.


Фото: Соцсети

Я считаю, что Алина Шпак заслужила звание. Как Марфушенька из сказки Морозко — помните? Тоже та ещё красавица писаная.

«Ты без сомнения лучшая, сияющая ослепительная Королева», «Я в шоке, даже плачу от радости», «Не сомневалась в вас», — пишут обожравшиеся и бухие последовательницы метода Шпака красавице. Я вот думаю — правы, ведь правы, я тоже в шоке.

Как вам «красотка»?

Источник: Лена Миро



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