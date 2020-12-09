Мнение: Иди и смотри

09.12.2020, 22:44, Разное

Ответ властей Петербурга на самоорганизацию владельцев общепита, протестующих против уничтожения городской отрасли, последовал незамедлительно. Полиция, Росгвардия и Роспотребнадзор провели фактически налет на ряд заведений города с целью их "проверки". Но банальными штрафами решено не ограничиваться – возбуждены два уголовных дела по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору)

Террор выходит на новый уровень – уголовное преследование. Что в целом логично – прежний формат террора не работает или работает из рук вон плохо. А потому приходится ужесточать. Нормальная логика нормального оккупанта. Гитлеровцы тоже в ответ на рост сопротивления оккупации применяли ровно ту же тактику ужесточения, резонно полагая, что расстрелов много не бывает.

Ломать через колено всегда непросто, даже если оккупационный режим существует в стране достаточно давно. Возможности нынешних гитлеровцев по контролю над территорией и населением сокращаются, а потому в ход идет все более жесткий и нарастающий террор. Другого ответа на распад управления у власти нет. Да она его и не ищет.

Следующий шаг – взятие заложников, публичные казни и показательные сожжения деревень. Конечно, не так буквально, но в рамках логики войны с народом, которую уже в открытую ведет нынешний фашистский режим, это единственный для него выход.