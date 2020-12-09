 

МИД Израиля вызвал к себе посла России

09.12.2020, 22:36, Разное

Посла России Анатолия Викторова вызвали в Министерство иностранных дел Израиля, передает “Царьград”. Поводом послужили слова дипломата, сказанные им в интервью изданию Jerusalem Post. Россиянин позволил себе усомниться в том, что главным дестабилизирующим фактором в регионе является Иран. По мнению российского представителя, проблемы могут возникать из-за конфликта Израиля и Палестины. Глава политико-стратегического департамента израильского внешнеполитического ведомства Алон Бар выразил свое несогласие с этой трактовкой и намекнул, что Анатолий Викторов не разбирается в реалиях Ближнего Востока.



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