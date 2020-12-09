На стройках в Подмосковье выявили почти десять тысяч нарушений

09.12.2020, 22:36, Разное

На строительных объектах в Московской области было выявлено свыше 9,5 тысячи нарушений за 2020 год, передает “Радио 1”. Этот показатель оказался на 10% меньше, чем был зафиксирован годом ранее. В основном замечания специалистов Главгосстрйонадзора касались отклонений от проекта, несоблюдения правил организации строительства и несоблюдения правил пожарной безопасности.