Вооруженный ножами мужчина напал на полицейских на юге Франции

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09.12.2020, 22:26, Новости дня

Мужчина с двумя ножами атаковал французских полицейских в городе Боллен, сообщил телеканал BFM.

По информации телеканала, полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о вооруженном двумя керамическими ножами мужчине, ворвавшемся в чужое жилище. Увидев наряд, злоумышленник атаковал правоохранителей, пробив лезвием бронежилет одного из них в районе живота и ранив двух других в ногу и руку, передает ТАСС.

Злоумышленник был обезврежен с помощью электрошокера и доставлен в полицейский участок. В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего. По данным телеканала, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции в расследовании пока не участвует.

Напомним, в конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить. После теракта в Ницце президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении мобилизовать дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль за местами религиозного культа и в школах.



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