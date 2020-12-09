 

Дело о крушении Ил-76. Генерал Назаров не признает своей вины

09.12.2020, 22:20, Новости дня

Генерал-майор Виктор Назаров не признает своей вины в служебной халатности по делу о сбитом Ил-76. Об этом он заявил в последнем слове на судебном заседании в Днепровском апелляционном суде 9 декабря, сообщило “Радіо Свобода”.

Назаров считает, что приговор суда первой инстанции должен быть отменен, потому что предотвращение террористический акта, который имел место, входит в компетенцию СБУ, а не Минобороны.

“Эти вопросы непосредственно относятся к задачам СБУ, в соответствии со статьей 2 Закона Украины “О Службе безопасности Украины”. В этом контексте вывод суда о непрекращение мною террористического акта является незаконным”, – сказал Назаров.

Он отметил, что в материалах производства есть свидетельские показания со стороны обвинения, которые противоречат тому, что они говорили на допросах.

После последнего слова Назарова судьи ушли в совещательную комнату. Суд огласит приговор 11 декабря.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы “ЛНР” подбили транспортный самолет ВСУ, погибло 49 украинских военнослужащих.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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