Мнение: Как продолжается деятельность “Братьев-мусульман” в АРЕ

09.12.2020, 22:12, Разное

После военного свержения в июле 2013 г, тогдашнего президента АРЕ Мохамеда Мурси режим президента Абдель Фаттаха ас-Сиси начал систематические “репрессии” против “Братьев-мусульман”, членом которого является Мурси. Это было сделано путем реализации политики, которая обычно рассматривается как эффективное средство “обезглавливания” иерархических организаций, особенно тех, которые обладают значительным потенциалом для мобилизации поддержки на низовом уровне и создания общественного сочувствия.

Режим Сиси пришел к власти в июне 2014 г. Подобно временному правительству, которое находилось под контролем Сиси после свержения Морси, оно приняло два основных подхода к подавлению “Братьев-мусульман”.

1) Во-первых, она нацелена на линии командования внутри Братства, чтобы разрушить контроль руководства над организацией.

2) Во-вторых, чтобы изолировать Братство, правительство Сиси построило пропаганду таким образом, пытаясь связать Братство с жестоким исламизмом. Однако после почти шести лет такой тактики и несмотря на многочисленные заявления о том, что Братья-мусульмане пришли к концу, режим не смог победить. Напротив, Братство оказалось очень устойчивым, и даже появились признаки внутреннего обновления, подчеркивая, что политика режима Сиси, может быть бесполезной и контрпродуктивной. Если так будет продолжаться, это может подорвать легитимность Сиси и даже стабильность его режима.

В течение нескольких месяцев после переворота против Мурси египетские военные предприняли ряд мер по подрыву Братьев-мусульман – запретили его в сентябре 2013 г и объявили террористической организацией в декабре. Эти усилия соответствовали представлению о том, что сила Братства сосредоточена в элитных кадрах, которые принимают стратегические решения и передают их более широкой организации через общение сверху вниз. Поддерживаемый военными режим предполагал, что если эта пирамидальная система будет ослаблена, напряжение в Братстве приведет к его распаду.

Запретив Братство и идентифицировав его как террористическую организацию, власти арестовали членов Руководящего бюро и Совета шуры, двух высших коллективных органов организации. Лишь немногие бежали в изгнание. Некоторые из арестованных были помещены в одиночные камеры или подверглись другим злоупотреблениям. Затем режим расширил свои преследования и очистил другие сферы – государственные службы, ВС, судебную систему, синдикаты, неправительственные организации, СМИ, университеты и р-ны – чтобы еще больше ограничить влияние Братьев-мусульман среди среднего класса и части элиты. Также было конфисковано имущество организации и закрытые аффилированные ассоциации социального обеспечения.

Посредством этой тактики режим подтвердил свою решимость политически победить Братьев-мусульман и ограничить его способность создавать новые округа. В ходе последующих судебных процессов десяткам тысяч людей были предъявлены обвинения в участии в запрещенной террористической организации, и многие по-прежнему содержатся под стражей без ордера или исчезли. Двенадцать основных тюрем безопасности АРЕ переполнены.

Первоначально, насильственное навязывание Братьям-мусульманам стратегии “разделяй и властвуй” режимом Сиси, казалось, окупилось, когда часть молодых членов организации бросила вызов руководству. Это выглядело как конфликт поколений между более молодыми членами, находящимися под влиянием революционного опыта арабских восстаний в 2011 г, и религиозно и социально ортодоксальной старой гвардией, десятилетиями контролировавшей административный аппарат Братства. На самом деле это было столкновение различных взглядов на то, как адекватно реагировать на военный переворот и “репрессии” режима. Конфликт вызвал разногласия по поводу того, следует ли предпринимать ряд действий от гражданского неповиновения до вандализма в общественных зданиях и обысков в полицейских участках и общественных зданиях. Центральным фактором внутренней напряженности было обвинение молодых членов в том, что старшее поколение лидеров стремится сохранить свою власть.

Казалось, Братство преодолело эти внутренние проблемы. Верховное руководство, будь то в тюрьме или изгнании, продолжают отвечать за управление организацией, хотя вертикальная командная структура Братства была заменена неиерархическими сетями и линиями связи. Это создало пространство для относительно молодых участников. Таким образом, организация продемонстрировала удивительную способность продолжать функционировать, несмотря на усилия режима.

Способность Братьев-мусульман пережить длительные периоды преследований заключается в особенностях его организационной структуры. Это также проистекает из утверждения последовательного социального и политического видения. Во времена бедствий это видение играет на идее постоянной религиозной борьбы, которая подчеркивает личную и коллективную стойкость истинно верующих в их конфликте с режимом. Это укрепляет единство Братства и желание его членов продолжать сопротивляться.

В период “репрессий” режима, затем президента Насера в течение 1950-х и 1960-х гг, характеризуется массовым заточения и пыток поразительно схожи по настоящее время. Братство также выдержали более трех десятилетий антагонизма со стороны режимов президентов Анвара аль-Садата и Хосни Мубарака. Во время всех этих этапов Братство получило ценный опыт, который оно использовало для продолжения противодействия президентству Сиси через спутниковые телеканалы, веб-сайты и поддержку заключенных членов и их семей. Эта деятельность стала возможной благодаря тому, что административные линии и коммуникационные линии внутри Братства остались нетронутыми, что подчеркивает, что организацию не могут остановить тюремные стены и ссылка.

Существует четыре основных структурных причины, по которым Братья-мусульмане выжили.

1) Во-первых, это пирамидальная организационная структура. Это может показаться нелогичным, поскольку подразумевает, что то, что режим считал главной уязвимостью Братства, на самом деле обеспечивало его преемственность. В действительности Братство просуществовало, потому что Офис Верховного Руководителя и Управление Руководства остаются его символическими центрами управления, даже когда организация адаптировалась к меняющимся обстоятельствам. В то время как способность заключенных в тюрьме высшего наставника и членов Руководящего бюро управлять повседневными делами организации ограничена, кризисное управление и принятие исполнительных решений были переданы доверенным членам в изгнании.

Централизованная пирамидальная структура Братьев-мусульман осталась неизменной, но она была дополнена Внешним управлением египетского братства, состоящим из высших сосланных членов. Среди них – центральные фигуры Руководящего бюро, такие как Махмуд Эззат и Ахмад Абдул Рахман, или высокопоставленные члены, такие как Амр Даррадж и Яхья Хамид. Поскольку Турция, Катар и Лондон являются центрами администрации Братьев-мусульман, руководство в изгнании недоступно для египетских властей. Таким образом, несмотря на снижение активности, Братство с помощью современных технологий остается значительной оппозиционной силой режиму Сиси.

2) Вторая причина устойчивости организационной структуры Братьев-мусульман заключается в том, что высшие кадры многочисленны и разнообразны. Это делает практически невозможным для режима взять под свой контроль все руководство, даже используя свои обширные средства подчинения. Что еще более важно, антагонизм режима по отношению к Братству имел неприятные последствия. Руководство организации подтвердило, что режим не смог разрушить единство Братства. Поэтому вполне вероятно, что публичные зрелища судебных процессов над заключенными лидерами могли помочь восстановить уважение к этим фигурам среди наиболее революционных рядовых членов Братства. Хотя Сиси намеревался разрушить иерархическую структуру организации, она в основном остается нетронутой.

3) Третья причина выживания Братства состоит в том, что диверсификация его административных процессов поддерживается расширением сетей связи. В то время как Братья-мусульмане сохраняют пирамидальную командную структуру с ключевыми полномочиями, достигающими высшей точки в Офисе Высшего Руководителя и Управлении Руководства, его внутриорганизационные линии связи не обязательно следуют иерархическим схемам. В предыдущие времена репрессий Братство усовершенствовало систему коммуникации, которая не опиралась на строгую модель сверху вниз, а вместо этого использовала несколько каналов, которые позволяли руководству передавать информацию относительно свободно. Впервые это было опробовано в годы правления Насера, но также применялось во время волн тюремных заключений в периоды Садата и Мубарака.

В Братьях-мусульманах важны личные отношения. Есть бесчисленное множество примеров того, как семейные узы связывают членов вместе. Эти ссылки создают относительно закрытые сети и гарантируют, что надежные средства обмена остаются открытыми, а также защищают от потенциального проникновения и обнаружения. В качестве примера того, насколько тесно могут быть связаны сети Братства, официальный представитель организации в Соединенном Королевстве в период с 2013 по 2015 гг, Абдулла аль-Хаддад, является сыном заключенного в тюрьму члена Руководящего бюро Иссама аль-Хаддада и братом Джихада аль-Хадда. Хаддад, который выступал в качестве пресс-секретаря в первые дни после переворота.

Эти личные ссылки дополняются новыми СМИ, которые обеспечивают относительно безопасную сетевую деятельность. Например, зашифрованные текстовые сообщения и голосовые приложения, такие как WhatsApp или Viber, позволяют пользователям передавать информацию. Сайты социальных сетей, такие как Facebook, онлайн-порталы, такие как Ikhwanweb, и спутниковые телеканалы, выступающие за мусульманское братство, такие как Rabea TV или Al-Watan, – все это каналы, через которые можно передавать идеи. Поскольку большинство телеканалов, связанных с Братством, находятся в Турции, и поскольку сложно полностью заблокировать Интернет-сайты, египетские власти считают практически невозможным предотвратить распространение заявлений руководства или новостей о Братстве. Некоторые из этих СМИ – по крайней мере, те, которые не полностью подконтрольны Управлению руководства – были и используются для выражения внутреннего недовольства и радикальных взглядов. В то же время они имеют решающее значение для поддержания открытых линий связи, следовательно, для соединения руководства с низовыми членами Братства.

Пожалуй, наиболее важной причиной для долгосрочного выживания Братьев-мусульман является тот факт, что вышестоящие члены могут действовать относительно независимо друг от друга, потому что они были проинструктированы в деталях идеологии, целей организации и задач по привлечению новых приверженцев деятельности. Клятва или “байя” – это внешняя присяга на верность верховному руководителю как главе организации. Однако именно преданность высококвалифицированных членов идеалам основателя “Братьев-мусульман” Хасана аль-Банны обеспечивает особенно лояльную и надежную базу членов, не полагающуюся на микроменеджмент сверху вниз во время кризиса. Программа обучения и отбора Братства, которая служит для отбора членов на должности в организационном аппарате, таким образом, способствовала привязке рядовых членов к остальной части организации.

Прозелитизм и обучение не являются приоритетом для Братьев-мусульман сегодня из-за напряженности и рисков, связанных с преследованием режима. Тем не менее, программа обучения и отбора продолжает приносить свои плоды, поскольку она подготовила квалифицированных и преданных делу членов. Таким образом, основной орган организации может работать в течение длительного времени без ежедневных инструкций, административных указаний или стратегических команд. Таким образом, главными гарантами долгосрочного существования Братьев-мусульман являются преданные своему делу члены, способные выжить в трудные времена.

Помимо попытки разрушить внутренние структуры Братьев-мусульман, египетский режим также ввел свою борьбу в сферу идей и идеологии. Президент Абдель-Фаттах ас-Сиси часто ассоциировал Братство с религиозным экстремизмом. Поступая таким образом, он попытался опровергнуть заявления организации о том, что они олицетворяют умеренный исламизм и изображают режим защитником мусульманского мейнстрима. Сиси возродил риторику Мубарака об опасности, которую Братья-мусульмане представляют для безопасности АРЕ, тем самым оправдывая судебное преследование этой организации.

Такое изображение Братства находит положительный отклик у международных актеров. Он также обращается к тем слоям населения АРЕ, которые согласны с мнением своего режима о том, что организация угрожает политическому развитию АРЕ, региональной безопасности и глобальной борьбе с исламистским терроризмом. Однако сомнительно, оказал ли нарратив правительства сдерживающий эффект на египтян, особенно среди тех, кто придерживается религиозно консервативных взглядов, которые не считают салафизм жизнеспособной идеологической альтернативой Братству или прогрессивным исламистским движениям как достаточно сильным, чтобы противостоять режиму.

При оценке идеологической траектории Братьев-мусульман наблюдалась тенденция сосредотачиваться на разногласиях между младшими членами и старшим руководством после переворота. Существует мнение, что Братство пострадало из-за глубокого идеологического раскола по поводу использования насильственных методов и революционных действий, а следовательно, и по поводу того, как интерпретировать сочинения влиятельного идеолога Братьев-мусульман Сайида Кутб, повешенного режимом Насера ​​в августе 1966 г.

Такая оценка неверно оценивает причины, динамику и масштабы этих разногласий. В своей книге “Вехи” Сайид Кутб действительно представил радикальные идеи, которые можно интерпретировать как призывы к насилию и революции. Но было бы ошибкой предполагать, что именно это разделяет членов Братства. Ярлык “Кутбист” вводит в заблуждение при описании мировоззрения религиозно и социально консервативного руководства Братства, которое, несмотря на “репрессии” режима, публично призывало к ненасильственным политическим изменениям. Жесткая позиция старейшин не проистекает из того факта, что они начали свою карьеру во время пребывания Сайида Кутба в тюрьме. Скорее, это следствие их негибкости, основанной на убеждении, что Братство представляет собой единственное решение проблем в будущем АРЕ.

Точно так же революционный пыл молодого поколения вызван не столько радикализмом Сайида Кутба, сколько разочарованием в арабских восстаниях 2011 г, протестующих Братьев-мусульман в Рабаа аль-Адавия в августе 2013 г. Действительно, внутренние трения между Каиром как базой молодежного движения и Стамбулом как главным центром Руководящего управления в изгнании вызвали заметные потрясения, которые также отразились в Лондоне, Дохе и более широкой глобальной сети. Однако все это не повлияло на общую идеологическую и организационную целостность Братьев-мусульман.

Братство последовательно призывает к ненасильственному сопротивлению. Хотя кажется, что молодые люди, находящиеся на периферии организации, заигрывают с применением насильственных методов, их “антиСиси” позиция не приблизила их идеологически к воинствующим салафитам-джихадистам. Официальная риторика режима, подтверждающая такую ​​связь и существование союза между Братьями-мусульманами и боевиками, связанными с Аль-Каидой или самопровозглашенной группировкой ИГИЛ, не основана на каких-либо убедительных доказательствах, а просто на заключении о том, что должна быть идеологические отношения из-за наследия Сайида Кутб.

Хотя труды Сайида Кутб значительно повлияли на эволюцию салафитского джихадизма, Братство взяло за основу не его радикальные революционные идеи как часть своей идеологической основы. Вместо этого на это повлияло бескомпромиссное сопротивление Сайида Кутба режиму, которое в конечном итоге привело его к виселице. Большим вдохновением для Братства были идеи его основателя Хасана аль-Банны. Он отверг революционную воинственность, и его наследие получило дальнейшее толкование вторым высшим наставником Хасаном аль-Худайби – его сын Мамун аль-Худайби, – и третий высший наставник, Омар ат-Тилмисани, который все выступал за постепенные социальные и политические перемены. Именно под их руководством Братство восстало из пепла после смерти Насера, выбрав консервативный, но ненасильственный идеологический путь, которого организация до сих пор придерживается. Хотя некоторые члены могут возразить, что акцент на постепенность необходимо пересмотреть, нет никаких свидетельств неизбежного идеологического сдвига, который повернет Братство к насилию.

Одним из важнейших вопросов для размышлений и дискуссий Братьев-мусульман является новый акцент на “михну” – назначенном Аллахом суде, который проверяет убежденность и настойчивость истинных верующих в стремлении к справедливости и истине. Как на личном, так и на организационном уровне “репрессии” режима стали основным элементом нынешних нарративов Братства и способствовали уходу от использования насилия как возможного варианта. Ссылка на михну, как призыв к терпению, настойчивости и силе духа играет на невзгодах тех, кто был заключен в тюрьмы и подвергнут пыткам в период Насера. Впоследствии эта концепция превратилась в неотъемлемую часть исторического повествования и самооценки Братства. Рядовые члены знакомы с историями о “героях” организации и их жертвах под принуждением. Акцент на михны – это сознательная попытка провести параллели между прошлым и настоящим. Это способствует созданию имиджа, в котором упорство против авторитаризма рассматривается как идеал, которому следует подражать, а также подтверждается необходимость внутреннего единства.

Цена безжалостного подавления такого значительного общественного движения, как Братья-мусульмане, невероятно высока. Это верно не только для его членов и сторонников, но и для властей, которые реализуют такой курс действий. Хотя режим Сиси может рассматривать “репрессивные” меры как необходимые, они также несут в себе риск. Материальные затраты на содержание тюрем с десятками тысяч заключенных – Арабская сеть информации по правам человека (ANHRI) сообщила о 60 000 политических заключенных, включая активистов оппозиции, журналистов и предполагаемых членов Братьев-мусульман – огромны, не считая неявные убытки из-за того, что задержанные не являются экономически активными.

Но вряд ли такие последствия разубедят режим Сиси. Однако нематериальные издержки преследования Братьев-мусульман тяжело сказываются на египетском руководстве, которое поклялось обеспечить демократические свободы, принести экономическое процветание и гарантировать безопасность перед лицом салафитско-джихадского терроризма. Если режим не сможет оправдать возложенные на него ожидания, его популярность пострадает. Это может предоставить новые политические возможности для оппозиции президенту, что повлияет на стабильность АРЕ. Неосуществленные ожидания, заметил Амр Даррадж, высокопоставленный член Братства в изгнании, может привести к беспорядкам или даже гражданской войне, с ужасными последствиями для АРЕ и негативными последствиями для ЕС. Братство невозможно победить, даже если убить его лидеров. Учитывая признаки организационной преемственности и даже обновления, политическая судьба АРЕ по-прежнему будет определяться столкновениями между режимом и исламистами.