Мнение: Помидорные санкции против Армении и Турции

09.12.2020, 21:46, Разное

В дополнение к вчерашним помидорным санкциям против Азербайджаном. Досталось и Армении.

Россельхознадзор с 14 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении. В продукции нашли вирус мозаики пепино, пояснили в ведомстве.

Pepino mosaic virus считается одним из наиболее опасных заболеваний овощей. Чаще всего он поражает культуры, которые выращивают в условиях закрытого грунта: тепло и влажность в теплицах способствуют активному размножению патогенов.

В 2019 году Армения занимала восьмое место по поставкам помидоров в Россию после Азербайджана, Турции, Китая, Марокко, Белоруссии, Узбекистана и Ирана.

https://ria.ru/20201209/zapret-1588353858.html – цинк

Учитывая, что это всего лишь одна область и ничего не мешает продавать помидоры из Армавира под видом помидор из других областей Армении, вряд ли это серьезно подорвет экспорт помидоров из Армении. Также сегодня объявили, что будет остановлен экспорт помидоров из Измира и Антальи. С учетом отсутствия полного эмбарго, то само собой турецкие помидоры никуда не денутся. Полностью заблокировали завоз томатов только из Азербайджана. Совпадение? Не думаю.

PS. Кстати, поднятая вчера тема о пророссийском векторе Армении вполне себе живет.

Между тем, Сенат Канады отказался признать независимость Карабаха. Что сынку, помогли тебе твои ляхи?

PS2. Плюс смешное из Твиттера

1. Эльчибей и Пашинян – демократы избраны демократическим путем после революции

2. Обе не любили Россию и пытались уменьшить ее влияние

3. Обе сторонники вестернизации

4. Оба популиста

5. Оба не дипломатичны

6. Оба не объединили а разъединили свои народы

7. Оба вели борьбу против коррупции

8. Оба вмешивались в дела военных

9. Оба потеряли Карабах

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