 

Китайская частная компания впервые начала экспорт нефтепродуктов

09.12.2020, 21:32, Новости дня

Частная компания Zhejiang Petroleum & Chemical начала экспортировать нефтепродукты. Она стала первым частным предприятием Китая, получившим разрешение на данный вид деятельности, сообщили власти восточно-китайской провинции Чжэцзян.

Компания направила судно с более 37 тыс. тонн бензина в Сингапур. К концу 2020 года общий объем экспорта нефтепродуктов этой компании, как ожидается, составит 1 млн тонн, передает «Синьхуа».

Как заявили в управлении коммерции г. Чжоушань, в этом году из-за эпидемии COVID-19 ситуация с избытком нефтепродуктов в стране усугубилась. Подобная мера поможет отраслевым предприятиям сократить складские запасы, сказал представитель управления.

В китайской нефтегазовой компании PetroChina ранее прогнозировали, что в связи с глобальным спадом экономики избыток нефти на мировом рынке сохранится до конца 2020 года, а цена на сырье будет низкой.



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