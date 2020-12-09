 

«Консервативные» отношения мужчин и женщин сочли «помехой» для популяризации российских сериалов

09.12.2020, 21:32, Новости дня

Взаимоотношения мужчины и женщины в российских сериалах показаны слишком консервативно для западной аудитории, что, в частности, мешает их продвижению на международном рынке, считает вице-президент по международным продажам и закупкам дистрибьюторской компании Beta Film Леонид Годик.

«Существует момент, скажем так, культурный, то, как в российских сериалах показаны взаимоотношения мужчины и женщины. К сожалению, это все еще показано довольно консервативно, что, на мой взгляд, не совсем соответствует российским реалиям. Очень часто мне говорят, что женские персонажи очень слабые и в них много клише», – сказал Годик на форуме «Сделано в России», передает РИА «Новости».

Он отметил, что для международного рынка контент должен быть более современным и ориентированным на то, что делают платформы, а не телеканалы, где контент более консервативен. Кроме того, по мнению эксперта, производителям российских сериалов нужно уделить внимание сценариям, для международного успеха им не хватает темпа, к которому привыкла западная аудитория.

Напомним, стриминговый видеосервис Netflix в 2016 году купил права на показ российского сериала «Мажор» от продюсерской компании «Среда» Александра Цекало. В 2018 году Netflix выпустил трейлер сериала «Семь секунд», который снят по мотивам фильма Юрия Быкова «Майор».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Польша предложит ЕС “План Маршалла” для Беларуси

30.06 / Плавучая АЭС начала выдачу тепла потребителям на Чукотке

25.06 / В России предлагают снизить квоту для иностранных трудовых мигрантов и запретить им торговать вне рынков и магазинов

23.09 / Силовики в Минске применили водометы для разгона протестующих

01.07 / Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Сибири

02.12 / В Японии вакцинация от коронавируса будет бесплатной

05.10 / Трамп собрался покинуть госпиталь в ближайшие часы

31.07 / Белоруссия заявила об усилении Россией контроля на границе

26.07 / Мирча Луческу покинул Украину – СМИ

10.08 / Москва пообещала ответить на высылку российских дипломатов из Словакии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска