«Консервативные» отношения мужчин и женщин сочли «помехой» для популяризации российских сериалов

09.12.2020, 21:32, Новости дня

Взаимоотношения мужчины и женщины в российских сериалах показаны слишком консервативно для западной аудитории, что, в частности, мешает их продвижению на международном рынке, считает вице-президент по международным продажам и закупкам дистрибьюторской компании Beta Film Леонид Годик.

«Существует момент, скажем так, культурный, то, как в российских сериалах показаны взаимоотношения мужчины и женщины. К сожалению, это все еще показано довольно консервативно, что, на мой взгляд, не совсем соответствует российским реалиям. Очень часто мне говорят, что женские персонажи очень слабые и в них много клише», – сказал Годик на форуме «Сделано в России», передает РИА «Новости».

Он отметил, что для международного рынка контент должен быть более современным и ориентированным на то, что делают платформы, а не телеканалы, где контент более консервативен. Кроме того, по мнению эксперта, производителям российских сериалов нужно уделить внимание сценариям, для международного успеха им не хватает темпа, к которому привыкла западная аудитория.

Напомним, стриминговый видеосервис Netflix в 2016 году купил права на показ российского сериала «Мажор» от продюсерской компании «Среда» Александра Цекало. В 2018 году Netflix выпустил трейлер сериала «Семь секунд», который снят по мотивам фильма Юрия Быкова «Майор».