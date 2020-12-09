 

Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич. У него был COVID-19

09.12.2020, 21:26, Новости дня

9 декабря в Минске скончался 84-летний бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич. Об этом изданию “Наша Ніва” сообщил сын политика Олег Кебич.

По его словам, отец в конце ноября заразился коронавирусом в больнице.

“Сердце остановилось, был коронавирус, он повлиял. По поводу похорон пока ничего не могу сказать, занимаемся этим вопросом”, – сказал Олег Кебич порталу TUT.BY.

С 1990-го по 1994 год Кебич был первым премьер-министром Беларуси. В 1994-м он создал Белорусский торгово-финансовый союз, который возглавлял последние годы. Кебич был главным оппонентом Александра Лукашенко на первых президентских выборах в Беларуси, отмечает портал.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 9 декабря, в Беларуси выявлено 152 453 заболевших COVID-19, умерло 1230 человек, выздоровело более 129 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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