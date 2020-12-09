 

В Тернопольской области разбился биплан, погиб человек

09.12.2020, 21:26, Новости дня

Сегодня вечером в Тернопольской области разбился биплан, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Сообщение поступило к сотрудникам Козовского отделения полиции около 17.00. Очевидцы видели, как в поле возле села Золотая Слобода упал самолет. 

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, рядом находилось тело погибшего.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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