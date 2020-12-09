Ежедневно в Украине выявляют в среднем 44 коррупционных правонарушения – Венедиктова

09.12.2020, 21:26, Новости дня

Ежедневно в Украине разоблачают в среднем 44 коррупционных правонарушения. Об этом 9 декабря в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она отметила, что это Международный день борьбы с коррупцией.

“К сожалению, в Украине привыкли больше говорить о противодействии коррупции, чем реально ее преодолевать. Вероятных причин на то немало: нет реального желания, нет сознательной зрелости, элементарная жажда наживы, несовершенное законодательство и многое другое”, – сказано в посте.

По информации Венедиктовой, за восемь месяцев ее работы генпрокурором в Украине разоблачили 7748 коррупционных преступлений.

“Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% возросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь – 2374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1606. Почти на 40% увеличилось количество направленных в суд уголовных производств с обвинительными актами – 1764 против 1291 за аналогичный период прошлого года”, – сообщила генпрокурор.

По ее данным, более чем на 10% увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, – 2937 человек. Среди них 923 работника правоохранительных органов и 165 депутатов разных уровней. За коррупцию были осуждены 408 человек.

“В более чем восемь раз увеличилась сумма установленных убытков государству – почти 278 млн грн, тогда как в прошлом году – только 34 млн грн. В 17 раз выросла сумма предъявленных исков с целью обеспечения возмещения убытков – с 14 млн грн до почти 237 млн грн – и на 90% – арестованного имущества, что составляет почти 63 млн грн”, – подчеркнула Венедиктова.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/185322179896766

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Венедиктову генеральным прокурором 17 марта. Она стала первой женщиной-генпрокурором в Украине.