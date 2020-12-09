Мнение: В глазах Пакистана Турция возглавляет Исламский мир

09.12.2020, 21:18, Разное

Исламские группы в Facebook, сегодня испытывают настоящий “Эрдогановский бум”. Эти группы изобилуют сообщениями на разных языках, провозглашающими Эрдогана “знаменосцем уммы”, “моим президентом”, “львом Ислама” и “лидером мусульман”. Эрдоган заслужил восхищение огромной массой мусульман по всему миру, особенно в Пакистане.

Данные Google показывают, что частота поисковых запросов по ключевому слову “османский” в Пакистане в этом году резко выросла. Значительная часть этого многократного прироста объясняется огромной популярностью в стране одного турецкого историко-фантастического телесериала под названием Dirilis: Ertugrul (“Воскрешение: Эртугрул”).

Судя по всему, Пакистан явно превосходит саму Турцию с точки зрения интереса к сериалу. За пределами арабского мира шоу также довольно популярно в Центральной Азии и некоторых частях Африки.

Помимо того, что он феноменален сам по себе, он пробудил интерес населения к турецкой культуре в целом и побудил миллионы людей в прямом смысле “проглотить” целый ряд турецких шоу, от “мыльных опер” до исторических документальных фильмов, даже тех, которые закончились годами ранее.

История, народные легенды и эпосы в равной степени привлекли внимание мусульман, разочаровавшихся в своих лидерах. Сам факт того, что поиски страны и реальных исторических личностей следуют вслед за этой кинематографической адаптацией преданий и вымышленными пересказами истории, свидетельствует о достоинствах турецкой культуры, которые имеют политический потенциал и служат стратегическим интересам.

Статистика, по которой шоу заставляет людей искать страну, историю и правителей, свидетельствует о его влиянии и его явно захватывающем и захватывающем характере.

По-видимому, не имея собственных жизнеспособных знаковых культурных или политических лидеров, обладающих харизмой, уверенностью и страстью, многие пакистанцы взирают на исторических или даже вымышленных великих деятелей.

Неспособность премьер-министра Имрана Хана позиционировать себя как напористую, решительную, ведущую фигуру и авторитетное присутствие привело к тому, что его популярность упала до минимума.

Мягкая сила Турции не ограничивается повествованием истории, она также заключается в ее воссоздании и исправлении. Для Турции история очень активна, она является пищей и топливом для ее политического, дипломатического и стратегического механизма.

В июле музей Святой Софии был преобразован в мечеть, что является беспрецедентным жестом в новейшей истории страны. За последним возрождением последовало превращение другой исторической церкви, музея Карие, в мечеть. Для Эрдогана такие жесты служат средством продвижения его мягкой исламистской неоосманской программы.

Послание ясное: Турция направляет свое имперское прошлое, в частности, свои военные образцы, чтобы утвердить свой статус региональной державы, а также идеологического и культурного лидера мусульманского мира.

Турция подтвердила свои исторические претензии, более того, право быть халифатом и силу своей власти принимать решения от имени и в пользу исламского мира.

Фактически, Пакистан стал культурно осиротевшим – в его истории нет совпадения географических, культурных и стратегических аспектов. Хотя он гордится исламскими захватчиками Индии, такими как Мухаммад Гори, заложивший основу Делийского султаната, и Захируддин Бабур, основатель самой могущественной и величественной империи субконтинента.

Фактически, заметные остатки богатого наследия Великих Моголов, которые лежат непосредственно в Пакистане, превосходят численностью и превосходят тех, кто находится в Индии. Между тем, Пакистан неохотно принимает древнее наследие и историю, отраженные в его храмах, монастырях, и прибегает к активному подавлению и стиранию многочисленных напоминаний о его индуистско-буддийском прошлом, которые имели место.

Даже пакистанские учебники истории очень удобно игнорируют само существование доисламской истории субконтинента и выборочно изображают синкретическое правление Великих Моголов как период исламского превосходства, исключая упоминания об индуистских правителях. Исламская идентичность правителей приравнивается к пакистанской гордости и самобытности.

Пакистан также неоднократно не признавал самого существования своей доисламской истории.

Сначала Пакистан взглянул на арабский мир, пытаясь идентифицировать себя с ним в его стремлении к панисламизму. Но суровое и дискриминационное обращение с пакистанскими рабочими в КСА, включая многочисленные казни, вскоре разочаровало пакистанцев. Пуританские салафиты и ваххабиты часто снисходительно относятся к пакистанским мусульманам из-за их неарабской этнической принадлежности и смотрят на них свысока из-за того, что они считают “языческим влиянием”

Более того, раскол и отчуждение усилились по мере того, как КСА начала экономически тяготеть к Индии, а также подогревать ее дипломатически.

Пакистан просил Организацию исламского сотрудничества (ОИС) оказать поддержку в осуждении действий индусов в Кашмире и предполагаемой институционализированной дискриминации в отношении мусульманского населения и попросил КСА возглавить эти усилия, что было отклонено Эр-Риядом. После этого Пакистан также был вынужден выплатить непогашенную ссуду.

Пакистан категорически возражал против рассмотрения королем Абдаллой вопроса о предоставлении Индии статуса наблюдателя в ОИК, ссылаясь на их взаимный Кашмирский спор, и был крайне удручен тем, что министр иностранных дел Индии был приглашен в качестве почетного гостя на встречу ОИК в марте 2019 г.

Резкий контраст в соответствующих приемах премьер-министров Индии и Пакистана в КСА также оказался пренебрежительным по отношению к пакистанской солидарности с нацией. КСА также оказывала давление на Пакистан с целью освободить захваченного индийского пилота Абхинандана Вартхамана, к большому огорчению последнего. Саудовцы также неохотно оказывали военную помощь и содействие.

Неоднократный отказ КСА рассмотреть вопрос об отмене статьи 370 индийской конституции о статусе Кашмира ослабил отношения обоих, но наследный принц Мухаммад бен Салман категорически отказался принять делегацию во главе с командующим армией Камаром Баджвой, что стало последним гвоздем.

КСА ясно дала понять, что ее стратегический фокус сместился в соответствии с ее экономическими интересами.

Турция, с другой стороны, неоднократно осуждала Индию и выступала против нее на различных форумах, начиная с того времени, когда она представила свой новый Закон о внесении поправок в закон о гражданстве, до того, что она считала своими антимусульманскими действиями в Кашмире и во время волнений в Дели, называя смертельные случаи вслед за последним как “массовые убийства” мусульман.

Либеральная экономика премьер-министра Индии Нарендры Моди, его готовность к торговле и деловые сделки позволили ему добиваться своего дипломатического пути везде, кроме Турции и Малайзии, которые бросили вызов “неоспоримому восхождению” Индии к дипломатическому “превосходству” и единодушному международному признанию.

Склонность пакистанского народа к Турции не без прецедентов в истории. В 1909 г антибританское народное восстание под названием “Движение Халифат” частично объединило мусульман в неразделенной Индии, чтобы сплотиться против британского владычества. Это волнение было вызвано унижением, с которым Турция столкнулась в конце Первой мировой войны со стороны Великобритании и союзников.

Именно это признание правителя Османской империи в качестве халифа мусульман во всем мире в значительной степени способствовало тому, что мусульмане Индии смогли отождествить себя с делом Индии за независимость и присоединиться к борьбе за “свободу”, будучи ранее отчужденными из-за страха перед необузданной властью.

До тех пор мусульмане оставались в основном в стороне от организованных протестов и массовых мобилизаций, опасаясь доминирования численно превосходящих индусов после отмены колониального правления.

Хотя Турция по-прежнему является самой светской и прогрессивной страной с мусульманским большинством, ситуация быстро меняется. Религиозный консерватизм растет.

Турция на десятилетия опережает КСА с точки зрения ее социальной независимости и гендерного равенства, но поскольку последняя, ​​движимая глобализмом, медленно отказывается от своих второстепенных жестких позиций, таких как разрешение женщинам водить машину, первая постепенно движется к аналогичной цели.

Хотя скорость продвижения Турции к основам Ислама не вызывает тревог, ее решимость, последовательность и уверенность – безусловно. Эта склонность к исламизму – потенциальная нить, объединяющая Турцию, Пакистан и Малайзию.

Более того, большинство населения Турции придерживается школы исламской мысли Ханифи, как и Пакистан, усиливая культурный и идеологический резонанс, который никогда не материализовался во взаимодействии с склонной к ваххабизму КСА.

КСА разрушила множество своих мечетей и исламских святынь и продолжает это делать, в то время как Турция работает над восстановлением мечетей на своей территории. Ваххабизм, поддерживаемый государством, рассматривает почитание и преданность мест, имеющих историко-религиозное значение, как идолопоклоннические наклонности, которые в конечном итоге приводят к самому величайшему греху Ислама – “ширку” – поклонению любому существу, кроме Аллаха.

Пакистан – это место, где, несмотря на явное признание, умершего – святым, – поклоняются подношениями, песнопениями и молитвами, что отражает синкретическую индуистско-мусульманскую историю этих мест. Таким образом, отчуждение, порожденное снисходительностью ваххабитов к тем, кто занимается такими практиками, которые он считает крайне нечестивыми, является естественным.

Еще одним фактором является то, что Эрдоган кажется более доступным как личность и лидер, прославляющий и романтизирующий свою страну, а не себя, в то время как саудовские шейхи исповедуют культ своей грандиозной, богатой личности, а это может раздражать людей со средним доходом.

Пакистан получил новое вдохновение в лице Турции, и он может также искать утешения в том факте, что многие из лидеров которых почитают в стране, в честь которых он назвал элементы своего военного арсенала, сами были выходцами из Центральной и Западной и Азии и имели тюркское происхождение.