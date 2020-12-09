Мнение: Психология и химия

09.12.2020, 21:06, Разное

Кроме патологических химических процессов в организме, которыми занимается медицина, есть длинный ряд химических процессов, свойственных совершенно здоровому человеку.

Химия лежит в основе не только настроения человека, его самочувствия и эмоций, но и его поведения.

В двадцатом веке появилось много теорий о том, что любовь – это химия, секс – химия, творчество – химия, счастье – химия, боль – тоже химия. То, что раньше рассматривалось как душевная лень и уныние от недостатка смирения перед богами или Богом, стало считаться депрессией, которую можно лечить химическими веществами. Всевозможные наркотики, которые были известны с древности, обрели свои синтетические аналоги, получили популярность и обросли запретами.

На химию организма люди пытаются влиять с помощью йоги, медитаций, психотерапии, музыки, танцев, бега, вегетарианства, голоданий, восхождений на горы, чайных церемоний, песнопений и множества других способов.

Однако без системного подхода все практики остаются не более чем химическими заплатками, не решающими проблему общего дефицита.

В отличие от химии известная с древности алхимия смотрела на человека не как на сумму химических веществ, а как на химическую лабораторию, работу которой необходимо наладить, чтобы она производила все необходимые вещества, без перебоев и дефицитов.

Не вносить вещества извне, не использовать хитрые уловки, чтобы использовать химический резерв, не придумывать практики для того, чтобы получить порцию своих “эндорфинов” или других “гормонов удовольствия” и “агентов счастья”, а наладить работу той системы, которая обеспечивает высокоэнергетическое состояние. В этом случае удовольствие из цели превращается в побочный продукт активной деятельности. Человек работает не ради того, чтобы в обмен получить счастье, а счастлив, поскольку активно работает в разных направлениях. Целью же его работы во всех ресурсах становится общее благо.

Так устроена энергетическая система человека. Целью этой системы является эволюция вида, а личное счастье – вознаграждение, которое отдельная особь получает за активное участие в этой системе. Если целью особи является только личное вознаграждение, она применяет многочисленные уловки, как поменьше поработать и побольше получить. А если целью особи является общее благо, она участвует в системе максимально и получает энергию для мотивации и вознаграждения.

Вот воспитание взрослой личности и заключается в том, чтобы с инфантильной системы мотивации “работа ради вознаграждения” перейти на качественно иную “работа ради общего блага”. И это очень сложно, поскольку пока человек инфантил, ему мерещится в этом развод и подстава.

В настоящее время мотивационная система большинства людей переживает кризис. Обещания посмертной награды от Бога за праведную (= ради общего блага) жизнь уже не работают, поскольку в загробную жизнь никто не верит, а новых оснований для большинства не появилось. Люди трудятся исключительно за вознаграждение и переживают постоянную фрустрацию, фрустрацию всех ресурсов, поскольку ощущают, что их вложения не окупаются достаточным вознаграждением и мотивация падает. Чем ниже падает мотивация, тем меньше у человека энергии, так большинство людей и попадают в энергетическую яму. Там они вынуждены прибегать к лекарствам от депрессии, разным видам полулегальных и нелегальных наркотиков, а так же различным практикам, которые создают наркотический эффект, временно закрывают энергетические дыры, но вызывают аддикции и ведут к еще большей фрустрации ресурсов.

Чтобы наладить работу своей внутренней химической лаборатории, необходимо наладить работу круга ресурсов.

Но это неподъемная задача, если у человека деформирован энергетический центр – его Эго.

Эго – условное название системы самоконтроля. Это самосознание и самочувствие человека.

От настроек вот этого центра зависит работа круга ресурсов. Но и круг ресурсов в свою очередь позволяет поддерживать центр в рабочем состоянии.

Задача любой психологической системы – помочь отдельному человеку преодолеть трудности адаптации в социуме и стать тем самым винтиком в общей системе, роль которого так пугает эгоцентриков.

Эгоцентрик мнит себя центром мира, ощущает свое бытие как обособленное от всех и совершенно уникальное, и поэтому постоянно выпадает из системы ресурсов, из той энергетической системы, которая тесно связана с его химической лабораторией, как завод связан с отдельным цехом.

Эгоцентрик, он же инфантил, хочет получать вознаграждение просто так, хочет быть счастлив просто потому, что родился, даже не принося ничего полезного.

Это и есть стадия развития личности, которую мы называем обидным словом рапан.

Слово не такое уж обидное, если сравнить с тем, как обижают себя люди, застревая на этой стадии, какие страдания они переживают из-за стремления сохранить свою обособленность и паразитический взгляд на отношения людей.

Даже если рапан много говорит об этике, он всегда имеет в виду чужую этику, этику по отношению к себе. Себя он рассматривает как потребителя благ. И про личные границы рапан говорит всегда, имея в виду защиту своих границ, которые проводит там, где ему в голову взбредет, обычно по линии хотений. Рапан всегда эгоцентричен и это единственная причина того, что у него не получается построить нормальные отношения. Другой причины нет.

На стадии рыбы отношения уже возможны, поскольку эгоцентризм рыбы меньше, чем у рапана. Рыба тоже мотивирована вознаграждением, ее фокус на том, сколько она получает благ от тех или иных отношений, она боится перевложиться, слишком потратиться, уделяет много внимания экселю. Однако у рыбы есть чувство справедливости и это чувство не такое искаженное как у рапана, который всем своим расходам присваивает коэффициент из-за эгоцентризма и большой короны. Рыба способна к кое-какой эмпатии, но пока слабой.

Другое дело нерыба. Нерыба неэгоцентрична, поэтому у нее есть объективный взгляд на мир. Объективный – это значит она может видеть себя тем самым винтиком целой системы, смотреть на себя глазами других, видеть других такими же субъектами как она. Поэтому нерыба обладает эмпатией и может рассматривать любую ситуацию “над полем”. Это и означает – видеть реальность. Не узкий мирок своих иллюзий через призму своих эгоистичных приоритетов, а тот мир, который существует объективно, вне ее Эго.

Вот о чем всегда говорили Учителя, когда призывали отказаться от эгоизма, “преодолеть эго”. Не закукливаться внутри своего внутренного мира, сужающегося до точки, а использовать внутренний мир для связи с внешним, настроить свое зрение так, чтобы видеть все вещи и себя так же, как видят другие. Смотреть на себя непредвзято, без проекций, не так как любящая мама видит свою конфетку, а так как видят другие люди.

Другие люди оценивают вас по вкладу в общее дело, ценят ваше влияние на других (ваша ОЗ) и на них самих (ваша СЗ). На стадии рапана невозможно правильно оценить ни свою СЗ для кого-то, ни свою ОЗ. На стадии рыбы можно, но вероятны ошибки. На стадии нерыбы все это видно как состояние своих волос или зубов в зеркале. А рапаны и в зеркале умудряются видеть что-то такое, чего там нет.

Вот чему мы пытаемся учиться в блоге – объективному взгляду, без корон, без проекций и без багов.

Все это дефекты границ, самооценки, смещенного локуса, происходящие от эгоцентризма и инфантилизма.

Личность должна дозреть, доформироваться, и этим не занимаются школы.

Психоалхимия – это не алхимия, это психологическая система на основе базовых положений алхимии. Это возврат к античному взгляду на человека через накопленный в современной психологии опыт.

Давайте обсудим, друзья, насколько мысль о винтике в общей системе кажется сейчас понятной, а главное – приятной.

Вызывает ли эта мысль сопротивление, недоверие, бунт? Отрефлексируйте честно, но описывая, не путайте рефлексию и речь.

Кто, кстати, обобщит, что нужно писать в комментариях, когда я прошу отрефлексировать что-то?

И что касается мантры для снятия короны: “Я мал”. От этой мантры еще год назад многих бомбило.

Как она воспринимается сейчас?

(Кинете ссылки на посты, где идет речь об этой мантре?)

Что сейчас мешает преодолеть стадию рыбы и стать нерыбой в личных отношениях?

Поделитесь изменениями в ресурсе любви, семьи и дружбы, если есть.

Про другие ресурсы пока не говорим. Но если вы станете нерыбой в любви, семье и дружбе, то вы и на работе сможете наладить отношения в границах и действовать в красном поле, а это значит, что и этот ресурс будет у вас прокачиваться активней.