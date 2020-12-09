Мнение: Полководцы Победы после войны

09.12.2020, 20:52, Разное

Новая годнота от МО РФ подъехала. Выкатили сайт с послевоенными фотографиями маршалов и генералов победивших в Великой Отечественной Войне.

Так сказать ,простая жизнь и работа после эпохальных свершений. Основная масса фотографий сделана в 60-е годы.



Генерал Антонов.



Главный маршал бронетанковых войск Бабаджанян.



Маршал Баграмян.



Маршал войск связи Белов.



Маршал Бирзюзов.



Маршал Буденный.



Маршал Василевский.



Главный маршал авиации Вершинин.



Маршал Говоров.



Маршал Голиков (фото 40х годов). Маршал получил уже при Хрущеве.



Генерал Гусаковский играет в шахматы. 1978-й год.



Маршал Еременко.



Маршал авиации Ефимов.



Маршал Жуков.



Маршал Захаров.



Маршал артиллерии Казаков.



Маршал Конев.



Маршал Малиновский.



Маршал Мерецков.



Маршал артиллерии Михалкин.



Маршал бронетанковых войск Полубояров.



Маршал аиации Силантьев.



Маршал авиации Скоморохов. Весна 1946-го года.



Маршал Соколовский.



Маршал Тимошенко.



Маршал Толбухин.



Маршал Устинов.



Маршал Рокоссовский.



Маршал Чуйков.



Маршал инженерных войск Шестопалов. Тоже любил шахматы, был КМСом.



Генерал Штеменко.

http://commanders.mil.ru/peaceful_moments/?fbclid=IwAR2EvRdL2_6j9jlrSh4dr5ZtgjqjIA3k_Q3A6lQQuh5XNFAjwLTHgJTaYE0 – полностью все фотографии с подписями и пояснениями смотри по ссылке