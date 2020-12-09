Жителей Реутова напугали звуки из пруда
09.12.2020, 20:48, Разное
Жители подмосковного Реутова оказались удивлены, а некоторые даже напуганы, необычными звуками, которые неожиданно стал издавать местный Фабричный пруд, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Происходящее сняли на видео. Эксперты объяснили, что ничего необычного в этом нет. Прохожие стали свидетелями простого природного явления, а непривычные звуки возникают при незначительном движении льда.
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