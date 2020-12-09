 

Жителей Реутова напугали звуки из пруда

09.12.2020, 20:48, Разное

Жители подмосковного Реутова оказались удивлены, а некоторые даже напуганы, необычными звуками, которые неожиданно стал издавать местный Фабричный пруд, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Происходящее сняли на видео. Эксперты объяснили, что ничего необычного в этом нет. Прохожие стали свидетелями простого природного явления, а непривычные звуки возникают при незначительном движении льда.

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Публикация от Реутов. Куда Go&#55357;&#56462; (@goreutov)



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