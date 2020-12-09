“Что вы транслируете миру”: Альбина Джанабаева вызвала критику хейтеров за рассуждения о молодости

09.12.2020, 20:46, Разное

Популярная певица Альбина Джанабаева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой порассуждала о жизненном пути и молодости. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке исполнительница, являющаяся супругой певца Валерия Меладзе, позирует, сидя в мягком коричневом кресле, облаченная в строгий темно-зеленый брючный костюм. При этом её пиджак надет на черную блузу, весьма изрядно открывающую зону декольте красавицы. “Молодость проходит, от неё может не остаться и следа, важно то, что остается у вас внутри, что вы транслируете миру и чем наполняете себя”, – такой философской тирадой сопроводила фото звезда сцены. Завершая откровения, она поинтересовалась мнением подписчиков касательно поднятой ей темы.

Стоит отметить, что среди фолловеров певицы нашлось немало хейтеров, подвергших её рассуждения критике. Главным образом, критикующие хозяйку аккаунта подписчики упрекали её в некоторой неискренности, использовании личных связей и успешного материального положения для достижения привлекательного позитивного статуса, и даже – в отсутствии музыкального таланта. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, выразило солидарность с мнением любимицей и с восторгом отметило её привлекательность и молодой внешний вид.