“Любви, мотивации и чудес”: Анастасия Костенко сентиментальной публикацией вызвала насмешки подписчиков

09.12.2020, 20:46, Разное

Популярная модель Анастасия Костенко разместила на своей странице в Instagram сентиментальную публикацию, посвященную подведению итогов уходящего года. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке красавица позирует в светло-коричневом зимнем наряде на фоне строящихся многоэтажек и привлекательного вида иномарки модели “Мерседес”. Изображение Анастасия Костенко сопроводила откровениями, которые были посвящены итогам уходящего 2020 года. Модель отметила, что упомянутый период ознаменовался печальными событиями пандемии, однако в её личной жизни произошло немало и радостных событий. Наиболее ярким и знаменательным в этом смысле для знаменитости стало появление на свет её дочери Евы. Также красотка поблагодарила всех, кто встретился в текущем году на её жизненном пути, за подаренную ей атмосферу радости и счастья. Завершая публикацию, Костенко пожелала подписчикам всяческих благ: “Больше радостных событий, сил и здоровья! Больше позитивных поводов для разговоров и смелости попрощаться со всем негативом. Любви, мотивации и чудес”.

Стоит отметить, что ряд фолловеров обратил большее внимание не на сентиментальные откровения хозяйки аккаунта, а на опубликованный ей снимок. В частности, посетители страницы заметили, что шикарная иномарка на заднем плане фото оказалась не настоящей, а “прифотошопленной”. Пытаясь аргументировать такую корректировку, Костенко пояснила, что прибегла к такой уловке из-за того, что в реальности на месте “Мерседеса” стояла очень грязная и неопрятная машина, портящая визуальное восприятие снимка, однако хейтеры сопроводили оригинальное решение модели насмешками. Впрочем, абсолютное большинство поклонников весьма прониклось позитивным настроением публикации и поблагодарило любимицу за светлые пожелания, попутно отметив её красоту и оптимизм.