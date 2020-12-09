Мнение: Решение коммунальных проблем, государство ничего не должно и как выжить без электричества

09.12.2020, 20:40, Разное

1. Пост о печальных последствиях заблуждения, согласно которому все без исключения проблемы следует перекладывать на государство, вызвал у читателей живой отклик. Нашлось немало тех, кто готов тратить личное время на решение не только своих, но и общественных проблем. Вот пара ярких реплик из комментариев:

https://olegmakarenko.ru/2015065.html?thread=779080281#t779080281

19red_star51: Господи, как это знакомо.

Я буду мерзнуть в своей квартире и ныть, что государство не может обеспечить меня теплом. Причем сам палец о палец не ударит, чтобы решить проблему.

Мне понадобилось всего 10 дней для отправки писем в УК, Теплоэнерго, Департамент жилищного хозяйства, Росжилнадзор и, в конечном итоге – в ОНФ.

И чудо свершилось! Проблема была решена в течении трех дней, причем не только для одной квартиры, а для ВСЕГО дома (16 квартир, из них 4 с индивидуальным отоплением).

Точно также решил проблему с протечкой кровли в подъезде. УК типа чего то сделало, а течь не перестало. Через портал Госуслуг написал в Росжилнадзор.

Проблема решилась в течении суток. Прошедший ливень подтвердил качество работ. Не течёт. А ведь на нашей площадке пятого этажа 4 квартиры.

О “низких зарплатах” и говорить не хочется. Тупо не хотят учиться и напрягаться, чтобы заработать.

Еще в 1990 году по обмену въехал в квартиру, в которой не работала газовая плита, газовая колонка, отсутствовала раковина умывальника, в корпусе ванны было две дыры. Поменял плиту, отвез колонку а ремслужбу Горгаза, в снабжении своего предприятия приобрел ванну, раковину. Нанял сантехников – поменяли трубы,установили приборы. Помню искреннее изумление соседей (да всего подъезда) – ведь это должно делать государство(в лице ЖЭКа).

Вот отсюда и ноги растут…

Есть такая общественная организация – “Севсвалки”, которая регулярно проводит субботники по очистке общественных пространств (парков, скверов) от мусора. Горадминистрация выделяет транспорт, мешки для сбора мусора, выдает талоны для вывоза на полигон. Рекорд – пять с верхом груженых КАМАЗов из одного парка.

Однако есть (и немало) таких, которые, наблюдая за работой, крутят пальцем у виска и приговаривают – это должно государство делать…

И пока население будет хатаскрайничать, ныть и ждать манны от государства, которое им должно больше, чем земля колхозу, буду процветать всевозможные борцуны-требовальщики и всепропальщики… а за их спинами – кукловоды-спонсоры из числа наших заклятых друзей-партнеров.

golovanovnet: Ой, вот прям согласен на 110%.

В нашем подъезде 62 квартиры, а активистов, которым не лень хотя бы через приложение отправить жалобу на проблему дома или прилегающей территории (Москва, приложение “Наш город”) – ровно два человека. В доме никак не удаётся создать ТСЖ, потому что примерно 80% жителей просто пофиг, пусть “государство за них всё делает”. Максимум активности – поругать власти в домовом чате.

Инфантильность населения ужасает. Я вообще не понимаю, за счёт чего ситуация у нас становится лучше. Кто эти люди, которые всё хорошее делают?

2. Выношу из комментариев ещё одно мнение читателя:

https://olegmakarenko.ru/2015065.html?thread=779136857#t779136857

andrey_ryndin. В нашей стране с ее начисто промытыми за последние 30 лет мозгами всякими безответственными СМИ и прочими иностранными агентами сформировался абсолютно инфантильный и деструктивный тренд. Это такой спорт, чтобы отжать у государства, ничего ему не давая, и какой новый способ шантажа придумать. За 30 лет у нас иностранные агенты вырастили целое поколение людей, мешающих развитию страны. Это придумали и сделали очень умные дядьки с Запада. Они это умеют и часто пробовали реализовывать в отношении колоний. Как делать так, чтобы государство не могло развиваться долгие десятилетия? Очень просто. Внушить населению этой страны через иноагентов и купленные СМИ, что государство это источник благ. Ты ему ничего не должен, ведь ты гражданин, ты личность! А оно тебе должно! И если не дает, ты бей его посильнее, бастуй, делай революции.

Если удалось привить эту мысль населению, то все у государства очень большие проблемы и скорее всего оно обречено.

Далее идет вторая фаза, всячески показывать некий абстрактный пример, который со временем начинает жить исключительно в головах этих людей как некая сверхидея и недостижимая мечта. У нас это сказки о благословенном Западе. О сказочной абстрактной стране, где нет болезней и бедности, проблем и трудностей. И всё это там потому, что государство просто раз, и дало людям всё, что они хотели. И постоянно идет сравнение, там так, а тут так. Причем сравнение уже идет не с реальным Западом, а с вымышленным, живущим исключительно в головах.

Но государство хорошо живет только тогда, когда граждане не пытаются что-то у него отжать, а наоборот, стараются ему дать. Платят налоги, служат в армии и ходят на войны. Сообщают в полицию о правонарушениях если знают о них, борются с коррупцией на всех уровнях и во всех слоях. Не мусорят и не гадят. Когда государство воспринимают как единственный дом, который есть, который надо защищать и улучшать. На Западе хорошо жили ровно то тех пор, пока их граждане так думали. Но вся эта ахинея от нас, которую они так старательно насаждали бумерангом вернулись к ним. Там теперь те же мусорные идеи в головах граждан что и у нас. Но наше государство может показать рост уровня жизни, у нас есть зона маневра, а у них нет, они уперлись в потолок уровня жизни.

Государство существует ровно до тех пор, пока граждане ему благодарны за защиту, возможности и социальные гарантии. Когда граждане хотят что-то для него сделать, когда они сплочены. Но как только они начинают свое государство воспринимать как источник благ, которые оно ему должно, государство разрушается. Люди быстро насыщаются халявой и далее уже желают отобрать то, что государство ему уже дать не в состоянии. Так происходит революция как попытка отобрать и дать людям то, чего по мнению революционеров государство имеет, должно людям, но не дает. То, что сейчас в США, то что сейчас в Европе. Эти страны стали ассоциироваться с источником благ и прочей халявы и туда устремились потоки тунеядцев и авантюристов. А местное население все меньше и меньше работает. И все это из-за богатств, которые стали эти страны создавать из воздуха. Деньги стали ничейные. Благосостояние не зависит от того какое качество граждан на данный момент. И теперь все там любят орать о своих правах (особенно если это ведет к какой-либо халяве), но очень не любят говорить об обязанностях. Будешь громко орать, могут насыпать разноцветных фантиков. Но конец всего этого балагана близок.

Государство гражданам ничего не должно! Оно должно давать защиту, возможности и социальные гарантии. Но уровень качества всего этого зависит от того, сколько на это средств выделяют граждане страны, что они готовы делать для страны, как они себя ведут в отношении друг друга и окружающей их сред, насколько они готовы быть законопослушными и сознательными. Государство — это отражение в зеркале для народа. Какой в данный момент народ, такое и государство.

О чем мечтали граждане любой страны на протяжении всей истории? Найти защиту от внешних врагов, чтобы наказывали внутренних врагов и дали возможность растить хлеб и детей. Это был предел мечтаний. А сейчас?

3. Вопрос опытным читателям. Представьте, что в вашем районе на несколько дней рубанули свет. Электрические фонарики, если даже у вас и есть небольшой запас батареек, быстро сядут. Декоративные свечки хороши и долго хранятся, но уж очень тускло горят: такая свеча что есть, что её нет, в комнате одинаково темно.



Какой старорежимный фонарь вы посоветуете купить на такие случаи? Может быть, существуют какие-нибудь механические фонари с пружинным заводом и встроенной динамо-машиной? Или нормальные свечные фонари, которые рассчитаны на долгую работу и дают достаточно яркий свет?