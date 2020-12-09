Китайский аналитик предсказал «век Азии» после прихода Байдена

09.12.2020, 20:38, Новости дня

Администрация США во главе с демократом Джо Байденом не сможет получить всю полноту власти, так как погрязнет в спорах с политиками из Республиканской партии, считает китайский аналитик, исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Ван Вэнь.

Он считает эти процессы частью общего процесса стагнации политического и экономического развития запада, передает РИА «Новости».

«Политическая система Европы, США будет на спаде. Национальные лидеры Германии, Франции, Британии и других старых европейских держав будут слабеть. Администрация Байдена не сможет добиться полноценной власти, так как будет в спорах с республиканцами. Гражданское общество США разваливается. В Европе и других странах выбирают лидеров большинством – это началось еще в XVIII веке. Это достаточно старые механизмы. А в Азии все динамичное и новое», – сообщил Ван Вэнь на XI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, если XIX век был веком Европы, а XX век – веком США, то XXI век будет веком Азии.

Напомним, в понедельник федеральные окружные суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах. Ранее глава Джорджии Брайан Кемп отказался созывать заседание местного законодательного собрания по требованию Трампа.

Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Попытка предвыборного штаба Трампа оспорить результаты выборов в Джорджии завершилась неудачей. Однако штаб Трампа заявил, что в Джорджии «задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты». Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.