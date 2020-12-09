“Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал”. Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna

09.12.2020, 20:32, Новости дня

Украинский продюсер и композитор Дмитрий Климашенко в интервью передаче “Зірковий шлях” на канале “Украина” опроверг прошлогоднее заявление певицы Tayanna о том, что они в течение восьми лет состояли в романтических отношениях.

“Она дружила, общалась, ее воспринимали как свою – но ни в коем случае не в той роли, о которой она говорила. Это же нонсенс, такого не может быть, это неправда. Даже если были какие-то грешки, не обязательно, чтобы об этом кто-то говорил и знал”, – заявил он.

Климашенко подчеркнул, что он и его супруга отреагировали на заявление Tayanna нормально,

“Просто у нее своеобразный характер и она, может быть, по своей глупости делала вот эти пиар-заявления и давала не совсем правильные, на мой взгляд, тексты”, – резюмировал он.

Климашенко женился в 1996 году на бывшей однокласснице. Супруги воспитывают двух дочерей – Лидию (1996) и Нану (2005).

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк в 2008 году начала карьеру певицы в группе “Горячий шоколад”, которую продюсировал Климашенко. Она ушла из коллектива в 2011 году.

В 2016 году под именем Tayanna певица выпустила альбом “Портреты”. В 2017 году вышел ее второй альбом – “Тримай мене”.

В отношениях с продюсером Егором Глебом в 2013 году у артистки родился сын Даниэль.

В 2019 году Tayanna в интервью ведущей Маше Ефросининой заявила, что в течение восьми лет состояла в отношениях с женатым музыкантом, не указав при этом имя возлюбленного. Климашенко в передаче “Зірковий шлях” уточнил, что речь шла о нем.