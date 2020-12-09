“Понадобилось всего несколько выстрелов”. Украинские военные сбили беспилотник боевиков на Донбассе

09.12.2020, 20:32, Новости дня

Украинские военные 9 декабря сбили беспилотник боевиков на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, российские оккупанты запустили беспилотник со стороны населенного пункта Минеральное Донецкой области для корректировки огня из автоматического гранатомета.

“Всего несколько выстрелов из стрелкового оружия понадобилось украинским воинам, чтобы сбить БПЛА противника после пересечения линии разграничения”, – говорится в сообщении.

С начала суток боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны оккупантов нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3478052602231861/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.