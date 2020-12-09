 

МИД Украины призвал компании не принимать участия в “приватизации” винного завода “Массандра” в Крыму

09.12.2020, 20:32, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с запланированной так называемой “приватизацией” винодельческого предприятия “Массандра” в оккупированном Россией Крыму. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба МИД Украины.

“Российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому не может допускаться государством-оккупантом “национализация” или дальнейшая “приватизация” имущества. Таким образом, любое отчуждение имущества украинского Государственного концерна “Массандра” является преступлением”, – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что данное винодельческое предприятие относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В связи с этим украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту незаконной “национализации” концерна “Массандра” оккупационными властями.

“В соответствии с указом президента Украины от 15 мая 2017 года касательно экспроприированного российской оккупационной администрацией предприятия “Массандра”, были введены ограничительные меры (санкции), действие которых продлено до июня 2021 года”, – отметили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество не участвовать в так называемой “приватизации” и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Россией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины.

“Массандра” – одна из старейших винодельческих компаний Крыма, основанная в конце XIX века. В объединение входят более 10 винзаводов. Предприятие находилось в государственной собственности Украины, после аннексии Крыма было “передано” в пользование управлению делами президента России.

В 2014 году компания попала под санкции, а весной 2015 года возобновила деятельность под руководством оккупационных властей Крыма.

В Министерстве аграрной политики Украины заявляли, что Киев готов защищать бренд “Массандра” в международных судах.

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев заявлял, что винзавод может быть “разорван на куски земли” для друзей президента РФ Владимира Путина.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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