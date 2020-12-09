Конгресс США проголосовал за выделение Украине $250 млн военной помощи

09.12.2020, 20:28, Новости дня

Американская палата представителей одобрила проект закона о выделении средств на национальную оборону на 2021 год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины. Как передаёт NewsOne, США выделят Киеву $250 миллионов и предусмотрят дополнительные санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2».



Reuters

Палата представителей США одобрила проект закона о выделении средств на национальную оборону на 2021 год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины. Как передаёт NewsOne, документ поддержали 335 конгрессменов.

В рамках оборонного бюджета США выделят Украине $250 миллионов помощи и предусмотрят дополнительные санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2».

В общем в проект заложили $740 млрд, из которых $635,5 миллиардов пойдут на базовые потребности Пентагона. На проведение операций за границей выделили $69 млрд.

За закон ещё должны проголосовать в сенате. Действующий американский президент Дональд Трамп уже пообещал применить вето к этому проекту из-за того, что он гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение контента. Однако в силу того, что за закон уже проголосовали 335 конгрессменов, этого количества голосов может хватить для того, чтобы преодолеть президентское вето.