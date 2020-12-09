Мнение: Турция в Закавказье

09.12.2020, 20:24, Разное

17 ноября парламент Турции уполномочил президента Эрдогана развернуть ВС в Азербайджане на фоне разногласий между Турцией и РФ по деталям совместного центра наблюдения за прекращением огня, который будет создан в Азербайджане вдали от зоны конфликта в Нагорном регионе. Карабах. Годовой мандат дает президенту право определять время, объем и размер военных миссий.

В законопроекте о разрешении говорится о планируемом участии турецких солдат в совместном центре наблюдения и об обязательствах Турции перед Азербайджаном в рамках двустороннего соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной поддержке, а также о других целях, таких как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, предотвращение нарушений, обеспечение мира и стабильность в регионе и защита интересов Турции.

РФ исключила размещение турецких миротворцев в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, заключенным 10 ноября. Текущие переговоры с РФ предполагают, что роль, которую она отводит Турции, ограничивается присутствием военных экспертов в совместном центре мониторинга и наблюдение с помощью БПЛА, без каких-либо оперативных задач, таких как соблюдение режима прекращения огня на местах и ​​предотвращение нарушений.

Более того, турецкие солдаты уже находятся на этой земле в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве и взаимной поддержке, которое было подписано в 2010 г, и вступило в силу в следующем году. Они принимали активное участие в планировании и организации войны в Нагорном Карабахе, а также в эксплуатации азербайджанских дронов турецкого производства во время БД.

Кто-то может предположить, что закон был необходим для юридических гарантий прав военнослужащих, уже находящихся в Азербайджане, поскольку служба за границей дает солдатам дополнительные льготы. Тем не менее, этот шаг также, похоже, является признаком усилий или приготовлений за пределами совместного с РФ центра мониторинга. Анкара может обдумывать военное присутствие на случай других событий, включая военное вмешательство и даже войну.

Тем не менее, ссылка на соглашение о стратегическом партнерстве и взаимной поддержке также является рискованным шагом, поскольку в документе содержатся положения, аналогичные принципу коллективной обороны НАТО. В статье 2 соглашения говорится, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая сторона окажет ей поддержку в соответствии со статьей 51 Устава ООН о самообороне, включая использование военных средств и возможностей. Статьи 7 и 8 касаются координации военного командования и военной техники, инфраструктуры и материально-технического обеспечения в совместных военных операциях согласно статье 2.

Таким образом, сославшись на соглашение, правительство фактически получило разрешение на войну. Если такая перспектива появится, этот мандат устраняет необходимость в отдельном разрешении.

Этот мандат дает понять общественности, что Турция остается активным игроком в военном отношении и влиятельным в Азербайджане.

Пророссийские круги в Азербайджане раздражены растущим политическим и военным влиянием Турции в стране, а те, кто благосклонно относятся к Турции и Западу, недовольны возвращением РФ в страну. Хотя такие разногласия не озвучиваются, президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается сделать Турцию и РФ “счастливыми”, чтобы уравновесить два лагеря.

Турецкие СМИ изображали законопроект, как отражение расширения влияния Турции от Ближнего Востока и Африки до Кавказа и Центральной Азии, подчеркивая этническое родство и исторические связи Турции с Азербайджаном. “Воссоединение спустя 102 года.!” “Турецкие солдаты отправляются в Азербайджан”, – говорится в заголовке, который использовали многие проправительственные СМИ. В аналогичных отчетах говорится: “Турецкие солдаты снова отправятся с миротворческой миссией в Азербайджан, спасая Баку от армянских банд и большевистской оккупации 102 года назад. Историческое воссоединение одной нации и двух государств будет еще раз продемонстрировано миру. Создав коридор мира от Каспийского моря до Средиземного моря, Турция будет иметь стратегическое значение как элемент спокойствия, мира и стабильности в регионе и во всем мире”. В отчетах перечислены 15 стран Азии, Африки и ЕС, где в настоящее время находится военное присутствие Турции.

Согласно сделке от 10 ноября, Азербайджан получит транспортное сообщение с Нахичеванью. Это положение привело к завышенным ожиданиям в Турции о том, что соединение будет представлять собой коридор, соединяющий Турцию с тюркскими республиками Центральной Азии и возродивший торговые пути исторического Шелкового пути.

Загвоздки могут и не проявляться в официальных заявлениях, но они проявляются на техническом уровне. По сообщениям турецких СМИ, обеим сторонам не удалось согласовать технические детали в ходе двухдневных переговоров в Анкаре на прошлой неделе. Турецкая сторона, как сообщается, настаивала на размещении небольшого количества турецких войск в Нагорном Карабахе вместе с российскими миротворцами, но русские согласились только на наблюдение с помощью БПЛА. Тупиковая ситуация заставила российскую делегацию вернуться в Москву для консультаций.

Существенное расхождение проистекает из того, как две стороны определяют цель совместного центра. Лавров охарактеризовал совместную миссию как “простой мониторинг”, в то время как его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заявил, что центр будет не только следить за перемирием, но и принимать меры по предотвращению нарушений, отсюда и настойчивое требование Анкары о размещении войск на местах.

Это то, что касается ноября месяца. Что же в декабре? А в декабре, у нас вот, что. Договорившись с РФ о создании совместного военного центра для наблюдения за прекращением огня в Нагорном Карабахе, Турция теперь с нетерпением ожидает следующего шага в рамках соглашения между своим союзником Азербайджаном и Арменией – открытия транспортного сообщения, которое Анкара называет стратегическим коридором, обещающим Турции большие экономические выгоды и дальнейшее влияние в регионе. Сделка от 10 ноября, заключенная при посредничестве РФ, предусматривает открытие транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью. Анкара полна энтузиазма по поводу получения доступа к КНР, даже несмотря на то, что положение довольно неоднозначно, и не все в регионе, похоже, разделяют его волнение.

Положение гласит: “Республика Армения должна гарантировать безопасность транспортных связей между западными регионами Азербайджанской Республики и Нахичеванью, для организации беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Пограничная служба ФСБ РФ несет ответственность за надзор за транспортным сообщением”.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, данное положение знаменует новый транспортный коридор в регионе. “РФ, ИРИ и армяне – если захотят – могут присоединиться к этому коридору”, – сказал он 1 декабря, добавив, что президент Турции Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин приветствовали идею создания такого пятистороннего коридора.

Москва, однако, публично не проявляла особого интереса. Отвечая на вопрос о комментариях Алиева, Дмитрий Песков отказался от комментариев, заявив только, что Путин и Алиев обсуждали разблокирование транспортного сообщения в этом р-не.

Тем не менее, в Турции преобладает оптимистичная перспектива того, что страна получит стратегические ворота в Каспийский бассейн, тюркские республики в Центральной Азии и КНР на фоне перспективы строительства новых трубопроводов, а также ЖД и автомобильных дорог в регионе. Некоторые надеются, что планы Турции будут подкреплены “бескомпромиссной политикой”, которую администрация избранного президента США Джо Байдена будет проводить в отношении РФ.

Основные моменты этих мечтаний можно резюмировать следующим образом:



1) Газопровод через коридор может снизить затраты Турции на энергию. Турция платит 490$ за 1 000 кубометров иранского газа, а прокладка трубопровода через Нахичевань может снизить стоимость до 335$.

2) Туркменский газ также может поступать в Турцию.

3) Нахичеванский коридор может укрепить позиции Турции, когда она будет вести переговоры о продлении своего газового контракта с ИРИ в 2026 г.

4) Поддерживаемый США проект Транскаспийского газопровода может быть возрожден.

5) Пропускная способность Трансанатолийского газопровода, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в ЕС через территорию Турции, может удвоиться до 32 млрд кубометров в год.

6) 230-километровая ЖД из Турции в Нахичевань могла бы дополнить ЖД, связывающую Баку, Тбилиси и восточный турецкий город Карс на севере и маршрут ИРИ-Афганистан-Пакистан на юге, что сделает Турцию транзитным узлом.

Проправительственная газета Sabah была еще смелее в своих прогнозах. Коридор между Нахичеванью и Азербайджаном открыл стратегический торговый и энергетический маршрут, который приведет Турцию к берегам Тихого океана, – писалось 2 декабря. “Энергетическое и торговое уравнение кардинально изменится. Для Турции широко откроются двери на гигантский рынок с населением в 3 млрд человек”.

По данным иранского журнала Mashreq, ИРИ получает 15% комиссионных от поставок азербайджанского газа в Нахичевань. ИРИ также служит маршрутом для турецкого экспорта в Среднюю Азию. В среднем около 12 000 турецких грузовиков используют этот маршрут в месяц, при этом ИРИ взимает плату за проезд до 800$ за их путь до границы с Туркменистаном протяженностью 1800 км. Эти доходы теперь могут снизиться.

Помимо достоинств стратегических расчетов Анкары, более насущный вопрос заключается в том, как РФ и Армения будут рассматривать планируемый коридор, который проходит через территорию Армении – 42-километровую полосу, которую Зангезурский р-н образует между Нахичеванью и Азербайджаном. Ереван еще не озвучил свою позицию, все еще не оправившись от поражения от поддерживаемого Турцией Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Статус Нагорного Карабаха, который не был рассмотрен в соглашении, является главной помехой для амбиций Турции в отношении коридора. Сторонам еще предстоит выработать прочное урегулирование для обеспечения мира в регионе. Ожидать, что Армения разрешит свободное использование своей территории до достижения такого урегулирования, не представляется реалистичным. Нормализация отношений с Ереваном может стать предпосылкой для реализации Анкарой своих амбиций. Прекращение армянской оккупации Нагорного Карабаха было условием, которым Эрдоган поставил протоколы о примирении, которые Анкара и Ереван подписали в 2009 г, но не выполнили. Отказ от обсуждения турецко-армянских отношений может оказаться трудным при любых переговорах по планам коридора. И наоборот, урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта и турецко-армянских отношений может коренным образом изменить региональную динамику, создав беспроигрышный эффект для Турции, ИРИ, Азербайджана, Армении и Грузии. Однако даже это не закрыло бы большой разрыв между стратегическими амбициями Анкары и реалиями региона, есть небольшие проблемы.

Согласится ли РФ на конкурирующие проекты на Каспии? Если Запад даст добро, то согласится. Российские энергетические гиганты, такие как Газпром, Транснефть и Лукойл, ведут бизнес в Азербайджане. РФ принадлежит доля в государственной энергетической компании Азербайджана SOCAR, которая, в свою очередь, владеет долей в российском НПЗ “Антипинский”. В РФ усиливается критика за то, что Москва уже сделала слишком много уступок Турции. То, что Турция получила сегодня в Закавказье, означает для РФ чуть больше чем геополитическую катастрофу, ибо теперь ИРИ и КНР, могут получить смелость для «дальнейшего продвижения в регион, не слишком много консультируясь с Москвой и не опасаясь последствий со стороны Кремля (Запада).