Мнение: Суть политкорректности

09.12.2020, 20:22, Разное

Кстати. Подумал, что в этих огромных пустых чашах стадионов, в которых бегают, как идиоты, 22 футболиста (такая картина последние полгода по всей Европе) – возможно, больше смысла, чем нам сейчас кажется. Нет, ну странно ведь, не так ли: циклопические громадные сооружения, отгроханные чуть ли не в каждом городе – и они, получается, всего лишь для того, чтобы 22 человека побегали по не такому уж большому полю с зеленой травкой. Пока принято считать, что это всё “временно”, “пока человечество не победит страшный вирус”.

Однако разных видов вирусов-то, как с удивлением выяснило 99% населения, многие миллионы, из которых науке известны от силы тысяча-другая; поэтому один вирус уйдет, другой придет… Вакциноделы, можно порадоваться за них, загружены теперь работой на многие тысячелетия вперед. Вопрос – что со стадионами делать?

И вот тут, на фоне вздымающегося у нас на глазах девятого вала политкорректности, ответ, возможно, уже готов. Ничего не делать – сносить. “А как же футбол??” А футбол – запретить: это ведь крайне неполиткорректный вид спорта.

Меня тут спрашивали прогрессивные товарищи: а что, дескать, ты имеешь против негров в российских командах? Негры тебе что, не люди?! Я против негров ничего не имею, более того – недавно всем вам доказывал с фактами в руках, что негры, возможно, вообще люди намного лучшие, чем белые: такие же умные, но при этом еще и более быстрые и координированные. А на меня продолжали напирать: ну вот, говорят, Сикорский приехал в Америку, создал там, можно сказать, целую отрасль – воздухоплавание. А ведь он был для них не местный! Что ж плохого в приезжих??

Разоружаясь перед партией, признаю прекрасного Сикорского, но возражаю: то пример из сферы бизнеса, там действительно все равно – главное, что кто-то приносит деньги, а деньги не пахнут. Но ведь футбол – это аналогия не бизнеса (хотя последние лет 40 его именно так пытаются представить). Футбол (как, впрочем, и любые другие командные виды спорта) – это аналог войны.

Шила-то в мешке не утаишь, как ни старайся. Футбол – реализация древнего стадного инстинкта, “наши” против “чужих”. Наши должны победить, чужие должны умереть. Агрессия плюс некрофилия. Достаточно посмотреть на рожи футболистов – да и болельщиков – после забитого гола в ворота чужой команды, и особенно на характерные жесты.

И тут надо вспомнить, о чем вообще политкорректность, в чем ее основной посыл. Кто-то по наивности полагает, что политкорректность – это что-то про “защиту меньшинств” и про неупотребление слов “негр” и “хохол”. На самом деле там замах гораздо глобальнее; политкорректность – это про отказ (политкорректная замена “выжигания каленым железом”) от любого насилия и угнетения. Отказ от агрессии! (что было гениально предсказано фантастом С.Лемом еще в начале 70-х). Отказ – даже ценой ХИМИЧЕСКОГО изменения психики человеков.

Никакой агрессии не должно быть, ибо агрессия порождает угнетение. Агрессивных особей, по всей видимости, должны будут утилизировать добрые роботы-дроны под управлением Искусственного Интеллекта. И поэтому – какой может быть футбол? Что это за цель такая – ПОРАЗИТЬ чужие ворота?

Второй важнейший постулат учения политкорректности – не должно быть негативных эмоций. Зачем они? Должен быть сплошной позитив. Поэтому, кстати, почти повсеместно последние десятилетия в школах борются с оценками. Какие могут быть оценки, кроме хороших – ведь плохие расстраивают детей! А если у всех детей будут только хорошие – может, лучше вообще без них?

Поэтому, опять-таки – какой может быть футбол или там хоккей? Когда ПОРАЖАЮТ ворота противника – противник ведь расстраивается. И почему он вообще “противник”? Разве не все люди одинаковы, не все люди взаимозаменяемы? В ПОЗИТИВНЫХ эмоциях от футбола-баскетбола – разве нет ненавистной АГРЕССИИ?! Безусловно, есть. Вся фанатская терминология – начиная от обзывания игроков соперничающей команды “пид—сами” – содержит отчетливые коннотации сексуальной агрессии. А вы – стадионы… Всё, никаких больше стадионов.

Девятый вал политкорректности накроет всех. Противостоять ему – некому. И дальше – два варианта: или реальная химическая кастрация всех (как предвидел С.Лем), которая задушит все агресивные поры “на уровне БИОС”… или дичайший всплеск агрессивности “все против всех”, поскольку инстинкты никто не отменял, и если их продолжат так же последовательно зажимать, “вода дырочку найдет”.