Личное: “Никогда не вернется к жене”

09.12.2020, 20:12, Разное

В комментариях к прошлому посту я спросила, как отличить: от нужды вы вкладываетесь в отношения или от щедрости.

Вот в этом письме есть пример на эту тему.

И мы можем это разобрать.

А заодно и корону Спасателя, которая всегда прикрывает вложения от нужды и выдает их за щедрость.

Здесь автор – рыба, то есть где-то нормально мыслит и действует, но чаще всего не очень, хоть и не так дико, как рапаны.

simone_salome

Уважаемая Эволюция!

Спасибо большое за возможность написать Вам письмо. Может оно подойдет для разбора. История про короткий недороман с мужчиной с высокой ОЗ. Очень хочется понять, много ли было щипцов с моей стороны? И смогла ли я немного сохранить самоуважение.

Читаю блог около 1.5-2 х лет. Прошлое письмо тут: https://evo-lutio.livejournal.com/913654.html

Ему 39, куратор, работает в мин-культе Франции + свои проекты. Занимается продюсироваением театральных постановок. Работает с художниками. Я, 35, свободный художник, живу на гранты и стипендии, которые дают на проекты. Моя ОЗ меньше мин. в 2 раза.

Совпали онлайн. Он написал первый. Я смотрю на его профиль: живет в моем городе. Какой красивый и сильный! Черные жгучие глаза. У него в профиле прикреплены фотографии одной певицы. Я спросила, часто ли он ходил на ее концерты? Он сказал, что почти на все. Я написала, что скорее всего мы уже виделись с ним раньше. Я подрабатываю оператором. И меня позвали заснять ее концерт.

Он: Это было в том месте год назад?

Я. Да)

Он рассмеялся, и предложил встретится еще раз. Я согласилась.

Он: у тебя фотографии такие! Ты художница или режиссер?

Я: ну что-то между. Хочешь, покажу тебе мою выставку. Она недавно открылась?

Он: С удовольствием! Может завтра?

Я: ок!

Встретились. Выхожу из машины и вижу его. Он показался мне еще красивее, чем на фотографиях! Высокий, почти 2 метра! У меня наверное лицо было такое: “Ого! Вау!”

Прошли в галерею, где были мои работы. У меня были ключи от куратора и получилось здорово, маленькая приватная экскурсия. Потом гуляли по городу где-то еще час, но т.к. сейчас карантин и все бары кафе закрыты, мне стало холодно и я сказала, что замерзла и поеду уже домой.

Он: Хочешь пригласить меня к себе?

Я: Нет. Может потом.

Поблагодарила за встречу. Попрощались.

Он в этот же вечер писал, что ему я очень понравилась и он хотел бы продолжить вечер. Пожалуйста, давай я к тебе приеду. Будет вино и тепло.

Я: Приезжай)

Он приехал и сидели на кухне еще два часа говорили о проектах. Потом он спросил, можно ли меня поцеловать? Сказал, что немного влюбился. Он остался на ночь. Какой у него запах! А потом посреди ночи…

Он: Мне нужно тебе в чем-то признаться. Я женат, и я говорю тебе это, потому что мне с тобой очень хорошо. Я не ожидал и о браке не говорю никому, т.к. у меня часто просто one night stands.

(Я не стала себя винить, что пригласила его к себе. О том, что он женат, я не знала. До него секса не было с лета. Никого к себе не приглашала. До этого был летом роман на 1 месяц.)

(В скобочках диалог с короной. Автор спрашивает корону облажалась ли она, а корона ей отвечает, что она поступала в границах, ведь секса не было с лета и очень хотелось, ведь она не шэ и никого к себе не приглашает обычно, ведь про женитьбу она не знала. Целый список аргументов. Хотя все, что от автора сейчас требовалось, это правильно среагировать на его признание. То, что она в первый же день пригласила его выпивать к себе – ошибка, но дальше автор сделает новые)

Он сказал, что с женой свободные отношения.

Он: А ты? Не могу поверить, что у тебя никого нет. Ты такая удивительная.

Я: У меня никого нет. Я не в отношениях.

Он: Ты можешь спросить меня все что хочешь. Я хочу быть честен с тобой.

Я: Ты счастлив?

Он: В семье или вообще?

Я: В семье и вообще.

Он: Да, могу сказать, что я счастлив. Я очень люблю свою работу. Мне повезло. И с женой вроде все хорошо. Но мы часто в командировках, она и я и видимся не часто. Мы больше партнеры. Состоять в браке (5 лет) мне кажется хорошим решением.

Я не знала, как мне поступить, и решила сейчас ничего не делать, и что все само разложится по местам завтра или позже. Больше я ничего не спрашивала, говорили на другие темы. Он обнимал меня нежно-нежно и вдыхал мой запах.

(Здесь уже шкатулочка про нежно-нежно и вдыхание ее запаха. Понятно, зачем это кладется в шкатулку? Объявление о женатости и бодрое о счастье с женой в ответ на откровенные щипцы-вопрос предполагало, что автор пожелает спокойной ночи и заснет, а не продолжит обниматься и наслаждаться воображаемым наслаждением мужчины)

Мы еще раз переспали. На утро я приготовила завтрак, а потом попрощались. Он писал каждый день. Приглашал к себе. Я писала, что нужно закрыть проект и я на выходных работаю.

Писал: Давай я к тебе приеду, или на чай, или фильм будем смотреть. Или ты приезжай!

Я: Спасибо за приглашение, но я скорее всего человек старых стереотипов, насчет верности и брака, и мне не хотелось бы продолжения. Надеюсь, ты меня поймешь.

(Она зачем-то еще разочек переспала с ним, а потом объявила, что продолжения не хочет. Причем то, что не хочет – нормально, но выразилась так, будто ее волнует верность автора жене, а не то, что она не хочет быть любовницей женатого. Как надо было?)

Он: Я принимаю и уважаю твое решение, хоть мне и тяжело! Это была не просто одна ночь. Ты мне очень понравилась, и я надеялся углубить наше общение.

Я: Я ни о чем не жалею! Мне было хорошо с тобой.

(Здесь она зачем-то оправдалась и подбодрила его. Вот это называется границы рыбы. Вроде и понимает что границы где-то тут, но не точно)

Потом он скидывал ссылки на темы, о которых мы говорили. Я тоже, а через пару дней я перестала отвечать, ничего не объясняя. Ночь была чудесная и мне не хотелось запомнить ее так.

(Автор хочет сделать вид, что секс бывает чудесен сам по себе, контекст не имеет значения и не важно к какой голове приставлено тело, с которым чудесный секс)

Я отвлеклась, заканчивала монтаж полнометражного фильма и оставалось еще совсем чуть-чуть. В связи с этим были на неделях встречи с коллегами по показу 2 версии монтажа. Видеть, как долгий проект вот уже скоро завершится – удивительное чувство.

Через неделю он пишет, что случилось непредвиденное. У них состоялся разговор с женой и они приняли решение разойтись. И ему скорее всего нужно будет выехать из квартиры к началу декабря. Я посочувствовала. Мне и правда жаль, когда браки рушатся, особенно потому что он до этого говорил, что он счастлив. Мы еще немного переписывались. О причине решения разойтись я не спросила и он сам не написал.

(Даже если вам и правда жаль, что распадается чей-то брак, но только что этот брак был причиной вашего разочарования, которое вы выразили, не выражайте фальшивого сочувствия. Понятно, друзья, почему нельзя?)

Я: Насчет квартиры я спрошу друзей! Периодически курсируют объявления, и если я что-то услышу, дам тебе знать!

Он: Я не осмелился тебя об этом просить. Спасибо.

Он держал меня в курсе своих дел. И я не сильно понимала, зачем он мне все это пишет.

(Она не сильно понимала, потому что ждала, когда он предложит встречу. А он ждал, что она ему предложит)

Писал каждый день, чем он занимался. Я ему первая не писала, но обзвонила коллег. Были две квартиры на прошлой недели, но их быстро разобрали. Потом был еще один вариант, я ему скиунла. Он поблагодарил. Потом мы переписывались о пректах и я завезла ему жесткий диск с собранием видео перформансев, т.к. было в тему к его проекту. А он мне дал архив артхаузных фильмов. Сказал, что много из этого смотрит.

(Она так бодро включилась в поиск ему квартиры, будто не понимает, как выглядит при этом. А все потому, что из-за плохой рефлексии она не видит, что у нее на лбу написано. Вам это понятно?)

Через несколько дей он написал, что ему нужна пауза. Он хочет уехать в Италию на 3-4 дня и сейчас смотрит билеты. Спросил, приму ли я его приглашение поехать со мной? Он оплатит. Я поблагодарила и отказалась, сказала, что не могу сейчас поехать. А поездка и развеется – это хорошая идея! Ему нужно время для себя.

Спросил, можем ли мы увидится еще раз?

Я: да.

Он: Когда?

Я: завтра?

Он: на ланч?

Я: отлично!

Он: Ты где будешь? Хочешь подъехать на станцию, где я живу?

Я: Я буду дома работать.

Он: Тогда я к тебе приеду?

Я: Хорошо, пойдем на улицу. Прогуляться хочу.

Он: ок.

Встретились на улице. Он грустный. Обнял меня крепко. Я видела в нем сильного мужчину и думала: помоги, как можешь, но не смей его жалеть. Он продюсер и сам все что надо организует.

Я спрашивала: Как у тебя дела? Как ты вообще?

Он рассказывал, что это давно тянулось и расставание было неизбежным. Сейчас он оставил квартиру жене. А пока он сам нашел место, куда можно будет выехать. Он с уважением отзывался о своей жене и о совместной жизни.

Я: Почему у вас нет детей?

Он сказал, что это была один из причин их расставания: она хотела ребенка, а он нет.

Больше вопросов про его отношения я старалась не задавать.О просил рассказать о себе. Сказал, что я только слушаю, и почти ничего о себе не говорю, а ему хочется узнать меня получше. Я сказала, что мне очень не хватает общения и общества, и выставок, и открытий, и фестивалей. Год для культуры в Европе очень тяжелый. На начало 2021 у меня должны были быть две резиденции по проектам, но их перенесли на непонятный срок. Ну, что делать? Такая ситуация и мы стараемся держатся бодрячком.

Он: Я не про карантин, а про твои личные отношения.

Я: была в отношениях 10 лет. потом были еще одни отношения 1.5. Дело дошло почти до свадьбы. А последние два года ничего серьезного было. Я single.

Он: почему ты отказалась полететь со мной в Италию

Я: Из-за пандемии. Да и сейчас летать проблематично. (Если честно, я просто не хотела. Во-первых лететь за его счет, а во вторых я бы не чувствовала себя стабильно. Ну и в-третьих, ему сейчас наверное нужно время для своих эмоций.)

Я увидела, что он подмерзает.

Я: Тебе холодно?

Он: Да, пойдем к тебе?

Пришли ко мне. Я приготовила ужин и мы еще проговорили на кухне где-то час, а потом был секс. Он сказал, что я ему очень нравлюсь и спросил, нравится ли он мне? Тк. он не может это понять. Я сказала, что конечно нравится! Я смотрю на тебя и думаю, как ты можешь кому-то не нравится?

Мы лежали обнимались, и он рассказывал истории про свою жизнь. Он знает 1001 разных историй, и он меня смешит) Но я не дотягиваю. Понимаю, что лиги у нас разные.

Я: Ты сегодня не останешься?

Он: Нет, мне нужно к жене. Я не хочу сейчас ухудшать ситуацию.

Я: понимаю.

Попрощались, обнимались в пороге наверное минуту. И тут я почувствовала что то-ли уже начались щипцы, то ли они очень скоро будут из-за всего этого контекста и моей к нему симпатии. Мне он правда понравился, но очень не хотелось терять землю под ногами. Понимала, что ему сейчас тяжело. Трудный и турбулентный период, и я не знала, как помочь и нужно ли? А он продолжал писать)

(Очень сильно она ему сочувствует. Очень ему тяжело. Вот пример как работает корона Спасателя. Опишете?)

советовался, какой компьютер ему купить, высылал фото его дня, его зум-токи его работа, его коты. Я слала тоже фото моих будней, но меньше. А потом он чаще писал о расставании с женой. Я пыталась нащупать баланс между дружественной перепиской и не сваливаться в роль жилетки. На неделе от встреч отказывалась, т.к. работала, был день рождение сестры, еще семейный визит, и.т.д. Потом он снова пригласил меня с собой в поездку. Писал, что планирует с середины декабря на неделю лететь в Париж к семье. Хочешь полететь со мной? За билеты и проживание не беспокойся, будешь моей гостей.

Ух, он спонтанный) и скорее всего сейчас принимает решения импульсивно. Решению о разводе около недели, и он уже зовет меня к семье?

Я: Когда летишь?

Он: Такие-то даты.

Я: У меня встреча важная как-раз на той недели. К сожалению не получится. (встреча правда будет).

Он: Ок

Я: Жаль) Хотелось бы заглянуть к художникам на кладбище Пер-Лашез!

Ночью он пишет, что мы бы и не смогли заглянуть. Ему работать целый день, а вечером оно закрывается.

Значит правильно я его поняла.

А потом он написал, что к 1. декабря переезжает.

Я: Поздравляю!

Прислал фото новой квартиры.

Я: классная!

Он: недалеко от тебя, 10 мин пешком.

Я: ахаха, почти соседи) Если нужна помощь с переездом, бери мою машину.

Он отказался, но потом написал, что если мне не трудно помочь, будет рад!

Я: easy)

В день переезда приехала на машине. Загрузили вещи, поехали. Он рассказывал о футболе и о том, что ему дали грант на проект – баснословные деньги. Мы запарковалась у его дома, разгрузились, занесли его вещи к нему в квартиру, стою в прехожей прощаюсь.

Он: Подожди, мне тут быстро разобрать вещи. Я думал, мы еще что-нибудь дома поделаем.

Ничего конкретного он не предложил. Я смотрю, у него в квартире из всего собранного одна кровать.

Сказала, что у меня еще дела. На это он сухо попрощался и не поблагодарил за помощь. Я еду домой, выдохнула, и для себя всю историю закрыла.

(Она выдохнула, будто девушка-плюс. Заметили?)

Час позже он пишет: Можно к тебе? Хочу тебя обнять.

Я: Я пока занята.

Он: Пожалуйста, я на минутку! Просто очень обнять тебя хочу, не буду задерживать и сразу уйду.

Я: Проходи. Буду рада)

Он приходит, в руках 2 бутылки пива.

Он: это нам.

Мне стало грустно. Я предложила выпить по коктейлю. У меня дома мини-бар. Мы сидели у меня на кухне. Он говорил об отношениях и о жене. Я пыталась говорить о чем-то не связанном с его отношениями. Потом он потянулся поцеловать меня. Сказал, как ему не хватает моего запаха. Как ему нравится мое тело. Мы поцеловались и мне стало не по себе.

Я: Подожди. Мне не комфортно. Я не знаю, хочешь ли ты слышать мое мнение, но может тебе вернуться к жене? Постараться спасти то, что когда-то было ценным? Может я и наивная, но мне кажется, что стоит попытаться дать шанс. Ведь 5 лет все-таки.

Он сказал, что никогда не вернется к жене. Я многого из этой ситуации не знаю.

Я: Я вижу, что у тебя трудная ситуация. И нужно время. Тебе нужно с кем-то об этом поговорить, чтобы кто-то был рядом и поддержал тебя. Но я не тот человек. Не пойми меня не правильно, но не хочу быть вовлеченной в чужие отношения. Ты мне нравишься, но ситуация трудная и я не хочу себя потерять.

(Советы вернуться – лишние и это вранье. Про боязнь потери себя – лишнее и это решето. А вот фраза о том, что она не тот человек, с которым он должен обсуждать жену, и пояснение, что ей не хочется быть вовлеченной в их отношения – нормально и в границах. Понятно, почему?)

Он ночью писал, что думает о нашем разговоре и ему важно, что я сказала. Но он честное слово не вернется и спасать там нечего. Что я права и он не хочет впутывать меня в ситуацию и я не тот человек, который должен выслушивать его проблемы с браком. Что у нас с ним будущее, а не прошлое. Ему ценно – это простота наших отношений, которыми он дорожит. И если мы оба умеем ждать, нас ждут совместные проекты, искусство, поездки и тд!

Я: Спасибо за твои слова. Прекрасная перспектива!

(А на самом деле ей нужно было сказать, что она ничего такого не ждет)

Потом он снова звал меня к себе без чего-то конкретного, а я отказывалась. Я и правда боюсь себя потерять. Иллюзий у меня насчет будущего с ним кажется нет. Не знаю.

Он писал, а если мы просто на базар за продуктами сходим, пойдешь? Это довольно нейтрально.

Я: с удовольствием!

(Она постоянно показывает ему, что она пугливая лань, которой нужны гарантии. Из-за этого ее образ жалкий. Она дает ему понять, что ей ооочень приятно быть с ним, чтобы Бедняша не сомневался, и получаются щипцы на тему его предложений. Понятно, как было бы без щипцов?)

А когда мы с ним на выходных встретились, он был отстранен. Я смотрела ему в глаза, и поняла, что он меня не любит. Мы стояли у кассы, у него была корзина со вкусностями а у меня в руках был пучок мяты и тыква. Он не предложил заплатить.

Позже каждый у себя дома. Он высылает мне фотографию себя на кровати с вопросом: когда я хочу его снова увидеть?

Я: Мне кажется, я ошиблась. Сегодня я поняла, что ты мне не настолько нравишься, как это было раньше.

Он: Это не честно! Как? Ты поняла это на базаре? Я прошу дать мне еще один шанс! Ты мне очень нравишься. Меня к тебе тянет. Я хочу просыпаться с тобой каждое утро. Хочу вдыхать тебя. То что я взял квартиру рядом с тобой – это не случайность. Дай нам еще один шанс. Я бы хотел начать заново, при других обстоятельствах и никогда больше не буду говорить о моих прошлых отношениях. Обещаю

Я: мне нужно время. Я сама тебе напишу.

(Здесь было бы ничего, но к сожалению после серии щипцов все равно получились щипцы. А если она еще и колпачок на него наденет, то зацепится короной Спасательницы. Опишете как?)

Писать я не собираюсь. Претензий к нему нет. Несостыковки в его рассказах не мое дело. Я хочу, чтобы у него все было хорошо. Сейчас идет сдача 3 монтажной версии. Я отвлекаюсь от романтики, но из-за истории мне немного грустно и стыдно за себя. И я бы хотела понять на будущее, где мои ошибки.

(А она-таки наденет колпачок на него, уж очень тщательно желает ему счастья)

Спасибо большое, что дочитали!

С уважением,

К