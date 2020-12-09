 

Мнение: Прививку от коронавируса можно обмыть на четвертый день…

09.12.2020, 20:04, Разное

Ох, и напереживались же мы за Ивана (на снимке), который сделал прививку вакциной «Спутник V», а на утро ему стало чертовски плохо. Но все обошлось….

Говорю «мы», имея в виду себя, редакцию и миллион читателей, следивших за самочувствием Ивана, который через двое суток после прививки написал: «Все побочные эффекты прошли. Осталась только боль в месте укола, но и та — при касании. До этого чувствовалась перманентно. Тоже отступает?  День относительно плохого самочувствия ради защиты от коронавируса — для меня приемлемая цена. Конечно, главное, чтоб появились антитела, но об этом мне станет известно только после введения второй части вакцины «Спутник V».

Сегодня Иван уже вышел на работу…

В общем, думаю, пожалуй, тоже надо сделать прививку. Тем более, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после вакцинации от коронавируса, воздержаться от алкоголя необходимо всего трое суток. А не 42 дня, как врала вице-премьер Татьяна Голикова… Спокойно  можно успеть и привиться, и 2020-ый проводить, и Новый год встретить достойно…

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Мнение: Памятка будущему военному корреспонденту

31.08 / В РФ количество смертей из-за коронавируса в августе сократилось на 30,8%

09.07 / Мнение: Фургал

04.11 / Мнение: Оставим Россию в покое

22.11 / Сын певицы Валерии рассекретил пол будущего ребенка

24.09 / Мнение: Протесты в Луисвилле. 24.09.2020

13.10 / Московские давалки – Личное мнение

23.09 / Паулина Андреева, Федор Бондарчук и другие гости премьеры спектакля “Поле”

04.11 / Отоларинголог рассказал о поражении голосовых связок после коронавируса

24.06 / Иван Ургант назвал Собчак и Богомолова чемпионами дрифта на катафалках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска