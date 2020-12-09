Мнение: Прививку от коронавируса можно обмыть на четвертый день…

09.12.2020, 20:04, Разное

Ох, и напереживались же мы за Ивана (на снимке), который сделал прививку вакциной «Спутник V», а на утро ему стало чертовски плохо. Но все обошлось….

Говорю «мы», имея в виду себя, редакцию и миллион читателей, следивших за самочувствием Ивана, который через двое суток после прививки написал: «Все побочные эффекты прошли. Осталась только боль в месте укола, но и та — при касании. До этого чувствовалась перманентно. Тоже отступает? День относительно плохого самочувствия ради защиты от коронавируса — для меня приемлемая цена. Конечно, главное, чтоб появились антитела, но об этом мне станет известно только после введения второй части вакцины «Спутник V».

Сегодня Иван уже вышел на работу…

В общем, думаю, пожалуй, тоже надо сделать прививку. Тем более, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после вакцинации от коронавируса, воздержаться от алкоголя необходимо всего трое суток. А не 42 дня, как врала вице-премьер Татьяна Голикова… Спокойно можно успеть и привиться, и 2020-ый проводить, и Новый год встретить достойно…