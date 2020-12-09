Звезда “Сумерек” Келлан Латс и его супруга Бриттани рассекретили пол их будущего ребенка

09.12.2020, 20:00, Разное

О том, что они станут родителями, исполнитель роли Эммета Каллена во франшизе “Сумерки” Келлан Латс и его супруга Бриттани сообщили в начале сентября. Причем эта новость стала для их поклонников радостной вдвойне, так как всего за 7 месяцев до этого Бриттани потеряла ребенка, находясь на большом сроке беременности. Сегодня же супруги опубликовали на своих Instagram-страницах милое видео, в котором раскрывают интригу – пол будущего малыша. У Келлана и Бриттани родится девочка.

– Малышка, знаешь что? Я люблю тебя! – говорит в ролике Келлан.

– А я больше, – отвечает ему Бриттани.

– А я еще больше! А что написано на твоем свитшоте?

– Только то, что у нас будет девочка!!!

– Мама девочки! Как я взволнован! Как же мы ждем тебя, – заключил Келлан, обращаясь уже к будущей дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kellan Lutz (@kellanlutz)

В первый раз о том, что в семье Келлана Латса ожидается пополнение, стало известно в ноябре 2019 года, в День благодарения. Тогда пара опубликовала фото, на котором они были одеты в джинсовые куртки и держали еще одну – маленькую – в руках. Но, к несчастью, в начале февраля Бриттани и Келлан потеряли ребенка. Общее горе не разобщило, а лишь еще больше сплотило пару, они не оставили попыток зачать ребенка. В сентябре, разговаривая с подписчиками в Instagram, Бриттани объявила о новой беременности и добавила:

Эта новость стала для нас сюрпризом и даже шоком. Как в свое время самым настоящим шоком для нас стала потеря нашей дочери в начале этого года. Это было тяжело, и нам до сих пор трудно, мы все еще переживаем из-за этого. Мы с Келланом прошли через многое, но я все равно хочу поделиться с вами какими-то деталями моего пути.

Напомним, Келлан Латс и ведущая христианского телеканала Juce TV Бриттани Гонсалес поженились в ноябре 2017 года. На тот момент пара состояла в отношениях около года. Об их помолвке заговорили в сентябре после того, как инсайдеры заметили на безымянном пальце Бриттани обручальное кольцо. Латс и Гонсалес обедали в одном из нью-йоркских ресторанов, где они якобы обсуждали с одним из посетителей заведения, где они хотели бы сыграть свадьбу – в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.