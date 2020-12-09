Мнение: Техас и Арканзас потребовали отменить результаты выборов в США

09.12.2020, 19:58, Разное

CNBC: генпрокурор Техаса потребовал отменить результаты выборов в четырёх штатах США

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд США с просьбой признать недействительными результаты выборов президента в четырёх штатах из-за имевших место нарушений, передаёт CNBC. Тем не менее, по словам экспертов, у штата Техас нет законных оснований подавать иск, утверждая, что выборы в других штатах прошли с нарушениями.

Техас пытается отменить результаты выборов президента в четырёх «колеблющихся штатах», подавая на них в суд. В иске, поданном в Верховный суд, утверждается, что результаты выборов в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган, где победу одержал Джо Байден, являются незаконными. Доказательств в поддержку этого утверждения не приводится.

Эксперты в области избирательного права отмечают, что прежде подобные иски в Верховный суд никогда не подавались. По их словам, у Техаса даже нет законных оснований утверждать, что выборы в других штатах прошли с нарушениями. Однако генпрокурор Техаса утверждает, что все законные основания для этого у них есть. По его словам, это связано с заинтересованностью штата в том, какая партия контролирует сенат, а сенат состоит из представителей штатов.

Это произошло в день окончательного дедлайна в подведении итогов голосования, когда вступает в силу так называемое правило безопасной гавани. Штаты должны завершить все судебные разбирательства и обработку бюллетеней, чтобы конгресс мог официально подсчитать голоса. Через шесть дней коллегия выборщиков должна официально проголосовать и утвердить победу Джо Байдена.

https://russian.rt.com/inotv/2020-12-09/CNBC-genprokuror-Tehasa-potreboval-otmenit – цинк

Также требование отменить результаты выборов в 4-х штатах поддержал генеральный прокурор Арканзаса Лесли Рутлидж.

Также этот иск поддерживается https://www.theepochtimes.com/eight-red-states-join-texas-supreme-court-suit-but-no-tennessee_3610687.html Алабамой, Кентукки, Луизианой, Флоридой, Южной Каролиной, Южной Дакотой, Миссиссипи,

Собственно, Верховный Суд, это последняя линия обороны Трампа. Если у него получится оспорить результаты выборов в нескольких штатах в Верховном Суде, то тогда события будут развиваться очень интересно и это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поддержка республиканских штатов для этого весьма важна.

Впрочем, даже если и здесь Трамп проиграет, главное уже сделано, да и делается каждый день – семена сомнения в честности выборов укоренились в американском обществе, а один из краеугольных американских системообразующих мифов оказался разрушен. По сути, данные заявления прокурорских работников, верифицируют заявления Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы как минимум в 4х штатах и опубликованные результаты не моугт считаться честными.

Так что чем сильнее сейчас оспаривают победу Байдена, тем более долгосрочный эффект будет у этих сомнений в будущем.

PS. Кстати, в выходящем сегодня "Киберпанке 2077", Техас отделился от США.

PS2. Вот тут еще про массовые фальсификации в Джорджии.