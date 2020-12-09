Эксперт назвал категорию устойчивых к COVID-19 людей

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09.12.2020, 19:54, Разное

Речь идет о людях с высоким уровнем интерферонов в организме. Такие лица, отметил Гинцбург, устойчивы не только к COVID-19, но и ко всем другим инфекционным заболеваниям.

Однако гарантии, что интерфероны будут всегда вырабатываться в большом количестве, нет. А, значит, эта группа людей все равно находится в зоне риска. Им необходимо соблюдать меры профилактики, как и всем остальным.

Специалист добавил, что единственно верная защита – это та, которая возникает после вакцинации. “А интерферона сегодня больше, завтра меньше”, – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Отметим, что интерфероны – белки, препятствующие размножению вируса в организме. Эти органические вещества также встречаются в некоторых противовирусных препаратах.

Ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой. За прошедшие сутки инфекцию подхватили 26 тысяч человек. Общее число заразившихся составляет 2,54 миллиона.

Власти пока не планируют вводить в стране всеобщий режим самоизоляции. Каждый регион сам принимает решение об ужесточении ограничений.



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