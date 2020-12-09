 

В элитной армейской части США разразился секс-скандал

09.12.2020, 19:54, Разное

Элитная база “Форт-Худ” в Техассе оказалась в центре сексуального скандала. Сообщается, что на протяжении десятилетий руководство не просто закрывало глаза на неприемлемое поведение, но и поощряло его. Выявлено 93 случая сексуального насилия, передает Пятый канал. Вскрыть этот нарыв помогла трагедия Ванессы Гийен.

Военнослужащая исчезла без вести. В ходе расследования выяснилось, что девушку домогался сослуживец. Встретив отказ, он зарубил несчастную топором. Замести такое под ковер руководство уже не смогло, тем более, что прервать свое молчание решили десятки других женщин.



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