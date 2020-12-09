“Даже в полевых условиях”: Ученые разработали высокоскоростной наноПЦР-тест для диагностики COVID-19

09.12.2020, 19:52, Разное

Южнокорейские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали методику очень быстрой диагностики COVID-19 посредством применения наноПЦР-тестов. По словам исследователей, на получение результата необходимо менее 20 минут.

Как объяснили ученые, в инновационном методе реализован принцип, аналогичный традиционному ПЦР-тестированию, однако повышенная скорость анализа обусловлена применением гибридных наноматериалов. Кроме того, миниатюрные размеры компонентов дали возможность сделать прибор для диагностики предельно портативным. Сообщается, что главным его элементом является магнитоплазменная наночастица, способная обеспечить преобразование световой энергии в тепловую. В состав упомянутой частицы входят магнитный материал в ядре и золотая оболочка. Новая методика уже прошла тестирование в клинике, относящейся к Национальному университету Чоннам, В ходе проверки прибора с использованием полутора сотен проб соотношение отрицательных и положительных результатов было равным, при этом ложноположительных и ложноотрицательных итогов зафиксировано не было. Медики подчеркнули, что длительность всего диагностического процесса оказалась значительно меньшей по сравнению со стандартным ПЦР-тестированием – в среднем на диагностику одной пробы было затрачено около 17 минут.

“За счет улучшения и миниатюризации технологии мы показали, что можно выполнять диагностику на основе ПЦР даже в полевых условиях”, – резюмировал итоги научной работы один из его авторов, директор Центра наномедицины IBS Чеон Джин Ву. Также он упомянул, что в настоящее время осуществляется доработка прибора и подготовка его для запуска в производство. Об этом сообщают РИА Новости.