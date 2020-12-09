Марсоход Curiosity сфотографировал большой блестящий камень

09.12.2020, 19:52, Разное

Марсоход Curiosity сфотографировал большой блестящий камень на поверхности планеты. Эксперты пока не могут точно сказать, что именно попало в объектив ровера.

Изучение поверхности Марса продолжается, и внимание NASA привлёк необычайно большой и блестящий камень. Планетарный геолог Мелисса Райс из Университета Западного Вашингтона сразу же объяснила, чем именно примечательна данная находка. Порода сильно выделяется на фоне окружающей среды, так как выглядит куда массивнее и отражает свет, чего не делают камни вокруг. Из этого можно сделать вывод, что данная аномалия представляет из себя обломок железа, попавшего в эту точку после падения метеорита на Марс.



Изображение взято с: mars.nasa.gov

Подобное объяснение выглядит правдоподобно, но пока не имеется неоспоримых доказательств данной теории. Сама Райс отметила, что сейчас Curiosity занят проведением экспериментов и анализом в другом месте и поэтому не может направиться к камню для изучения. Таким образом точно утверждать о строении и истории этого камня невозможно.