 

Марсоход Curiosity сфотографировал большой блестящий камень

09.12.2020, 19:52, Разное

Марсоход Curiosity сфотографировал большой блестящий камень на поверхности планеты. Эксперты пока не могут точно сказать, что именно попало в объектив ровера.
Изучение поверхности Марса продолжается, и внимание NASA привлёк необычайно большой и блестящий камень. Планетарный геолог Мелисса Райс из Университета Западного Вашингтона сразу же объяснила, чем именно примечательна данная находка. Порода сильно выделяется на фоне окружающей среды, так как выглядит куда массивнее и отражает свет, чего не делают камни вокруг. Из этого можно сделать вывод, что данная аномалия представляет из себя обломок железа, попавшего в эту точку после падения метеорита на Марс.

Изображение взято с: mars.nasa.gov
Подобное объяснение выглядит правдоподобно, но пока не имеется неоспоримых доказательств данной теории. Сама Райс отметила, что сейчас Curiosity занят проведением экспериментов и анализом в другом месте и поэтому не может направиться к камню для изучения. Таким образом точно утверждать о строении и истории этого камня невозможно.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / От косметики авторства Кьяры Ферраньи до шампуня от Ольги Рубец: бьюти-дайджест недели

13.10 / После встречи с крылатыми гуманоидами в жизни женщины начиналась полоса невезения

09.07 / Вслед за Латвией трансляции телеканалов RT запретили в Литве

02.10 / Мнение: зачем Невальный обвиняет Путина в отравлении?

21.09 / Звезда «Закрытой школы» Валерия Минина вышла замуж за коллегу Дмитрия Карташова

19.08 / Бритни Спирс судится со своим отцом за право опеки

22.10 / Названы факторы тяжести второй волны коронавируса

14.07 / Мнение: В племя пришёл сторонник БОД

09.10 / Дуэйн Джонсон оказался на третьем месте по популярности в Instagram

08.10 / Не хрюкать! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска