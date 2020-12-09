Ученые рассказали о необычных нюансах действия спортивного обезболивания

09.12.2020, 19:52, Разное

Датские исследователи провели исследование, посвященное изучению теории спортивного обезболивания. Выяснилось, что повышение болевого порога в результате физических упражнений присутствует лишь у тех тренирующихся, кто верит в существование такого процесса.

Целью исследования ученых, представляющих Университет Южной Дании, стало изучение феномена, называемого спортивным обезболиванием. Согласно теории, такая динамика возникает после тренировки и заключается в появлении снижения болевых ощущений. Примечательно, что в современной науке существует немало гипотез, объясняющих существование такого явления – в частности, одной из них является идея о высвобождении блокирующих боль эндорфинов в головном мозге. В научной работе датских специалистов приняли участие 83 человека в приблизительно равном гендерном соотношении, которые были изначально разделены на три группы. Перед тренировкой добровольцев из первой группы убедили в том, что физические упражнения способны уменьшить боль. В свою очередь, участникам из второй группы внушили мысль, что нагрузки имеют свойство боль усилить, исследуемые же из третьей вообще не получали информации о вероятных болевых ощущениях после тренировки. В ходе эксперимента все участники выполняли комплекс трехминутных приседаний со стеной без опоры с изгибом ног под прямым углом. Для измерения уровня восприятия боли были проведены специальные тесты как до, так и после выполнения упражнений. В итоге выяснилось, что у участников первой группы, получивших позитивную информацию о действии нагрузок, действительно произошло повышение болевого порога.

Примечательно, что добровольцы из остальных групп, напротив, продемонстрировали снижение уровня болевого порога, при этом у участников второй группы результат был более очевидным. Отмечается, что проверка воздействия нагрузок выполнялась на четырехглавой мышце, которая сохраняла активность при выполнении приседаний. Об этом пишет Sobesednik.ru.